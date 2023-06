Neu erforscht: Die Habsburger suchten den Kontakt zu Indigenen

Die Beziehung zwischen der österreichischen Linie der Habsburger und der Urbevölkerung Nordamerikas wurde bislang kaum beachtet. Das ändert sich nun.

Kaiser Maximilian von Mexiko trifft eine einheimische Delegation an seinem Hof.

Von Zeit zu Zeit verursacht Geschichte Aufregung, auch wenn sie weit zurückliegt: So hat dieser Tage Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erneut von Österreich verlangt, den Federschmuck von Moctezuma, der sich im Weltmuseum Wien befindet, nach Mexiko zu bringen. Das Exponat, bekannt als "Federkrone", die es in dieser Art weltweit nur ein Mal gibt, darf allerdings nicht bewegt werden. Mexikanische und österreichische Fachleute haben das bei einer Untersuchung des Kopfschmucks festgehalten. Die Federkrone wurde erstmals 1596 in der Sammlung ...