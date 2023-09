Neuartige Anlage macht aus Erdgas Wasserstoff und festen Kohlenstoff

Demobetrieb der RAG in Oberösterreich arbeitet mit Sonnenstrom und ohne CO₂-Emissionen.

So sieht die Anlage in der Nähe von Kremsmünster aus.

Das Energiespeicherunternehmen RAG hat die nach eigenen Angaben österreichweit erste Methan-Elektrolyse Anlage in einem industriellen Umfeld am Donnerstag in Krift bei Kremsmünster offiziell in Betrieb genommen. Mit der Demoanlage wird Erdgas ohne CO2-Emissionen mit Sonnenstrom in Wasserstoff und hochreinen, festen Kohlenstoff zerlegt. Ersterer kann auch als speicherbare Energiequelle genutzt werden, Zweiterer für die Landwirtschaft und für etliche industrielle Anwendungen.

Neues Verfahren hat vergleichsweise geringeren Energieaufwand

Die RAG Austria AG will das von der Graforce GmbH in Berlin entwickelte Verfahren in Kremsmünster erstmals in Österreich im industriellen Maßstab umsetzen und optimieren. Eingebunden sind unter anderen die Montanuniversität Leoben und die Universität für Bodenkultur. Eingesetzt wird Erdgas aus heimischer Produktion, der notwendige Sonnenstrom wird vor Ort selbst erzeugt. Ein Pluspunkt gegenüber alternativen Verfahren zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff sei der deutlich geringere Energieaufwand. Er kann anschließend in den unterirdischen RAG-Energiespeichern saisonal gelagert oder als Industrie-Wasserstoff verwendet werden. In Kremsmünster wird er im ersten 100-Prozent-Wasserstoffkraftwerk Österreichs der RAG für die Eigenstrom- und Wärmeversorgung genutzt. In den kommenden Wintern sollen die Energieüberschüsse auch in der Region zur Versorgung von bis zu 800 Haushalten mit grüner Erdwärme und grünem Strom genutzt werden.

Reiner Kohlenstoff kann in vielen Bereichen eingesetzt werden

Der reine Kohlenstoff kann in der Landwirtschaft zur Bodenverbesserung eingesetzt werden. Er wird aber auch als Rohstoff für die nachhaltige Produktion von Baustrukturen, Batterien, Computerchips, Kohlenstofffasern und für die Herstellung von Carbon-basierten Materialien benötigt, die unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Sport- und Freizeitbranche zum Einsatz kommen.

Für den auch für den Bergbau zuständigen Minister Magnus Brunner ist die Anlage in Kremsmünster eine Win-win-Situation zur Erreichung der Klimaziele und den Standort. Der oberösterreichische Wirtschafts- und Forschungslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) kündigte an, dass im November ein eigenes Wasserstoff-Forschungszentrum in Wels startet, in das vom Land im ersten Umsetzungsschritt 6 Millionen Euro investiert werden.