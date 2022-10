Neue Akkus für E-Autos: Wohin die Reise geht

Akku-Forschung made in Austria. Im Auftrag der Wirtschaft sucht man am Austrian Institute of Technology (AIT) nach der Batterie von morgen.

SN/ait Als Leiter der eigenen Competence Unit „Battery Technologies“ am Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien forscht Marcus Jahn gemeinsam mit rund 30 weiteren Wissenschaftern an der perfekten Batterie der Zukunft.