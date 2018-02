Neue Brücke kommt ohne Fugen aus

Brücken verformen sich, deshalb baut man Dehnfugen ein. Doch diese müssen teuer gewartet werden. Wiener Forscher haben eine andere Baumethode entwickelt. In Österreich wurde sie erfolgreich erprobt.

Wer von Salzburg aus in Richtung Süden fährt, über Kärnten nach Udine, spürt bald, ob das Auto gute Stoßdämpfer hat. Brücken in Italien machen sich in regelmäßigen Abständen mit deutlichen Hopsern bemerkbar. Das sind die Dehnfugen, die jede Brücke braucht, denn Brücken verformen sich. Sie dehnen sich je nach Temperatur und ziehen sich wieder zusammen.