Dominiert bald eine neue Variante?

Auch in Österreich ist die Omikron-Sublinie XBB.1.5 bereits präsent. Tests, die neben Covid auch Influenza und RSV checken, beurteilt ein Experte skeptisch.

XBB.1.5 - so heißt jene Sublinie von Omikron, die seit Tagen die Corona-Berichterstattung beherrscht. Hintergrund ist, dass diese Mutation, die der Wissenschaft schon seit Oktober bekannt ist und in Nordamerika entstanden sein dürfte, in den USA derzeit stark auf dem Vormarsch ist: Die US-Gesundheitsbehörde CDC hatte Ende Dezember geschätzt, dass XBB.1.5 in der Woche vor dem Jahreswechsel rund 40,5 Prozent aller Neuansteckungen in den USA ausgemacht hatte. Allerdings wurde dieser Wert schon wenige Tage später auf aktuell 28 Prozent deutlich ...