Neue Konferenzreihe in Wien will an Forschungsraum Europa weiterbauen

Erstes österreichisches "ERA-Symposium" geht am Donnerstag in Wien über die Bühne.

Rund 20 Jahre ist die Idee des Europäischen Forschungsraumes (ERA) nun alt. Damit möchte die EU dazu beitragen, dass sich über die Mitgliedsländer hinweg die Rahmenbedingungen im Wissenschaftssystem ein Stück weit angleichen, um Hemmnisse für Forscherinnen und Forscher zu beseitigen. Zwischendurch in den Hintergrund geraten, gebe es seit wenigen Jahren wieder mehr Bewegung in den ERA-Aktivitäten, so eine Expertin im Vorfeld zum Auftakt einer Konferenzreihe zum Thema in Wien.

Als Wissenschafter kann man zum Beispiel bei einem Wechsel innerhalb der USA seinen Arbeitsplatz um tausende Kilometer verlegen, bleibt aber trotzdem im weitesten Sinne im gleichen organisatorischen System. In Europa kann ein solcher Wechsel sehr viele verwaltungstechnische Fragen - angefangen von arbeitsrechtlichen Problemen bis zu wenig kompatiblen Pensionskassen - mit sich bringen.

Eine der Ideen hinter der "European Research Area" ist es, diese Systeme durchlässiger zu machen, um sie für die international vernetzte und wechselfreudige Forschungsgemeinde auch im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe attraktiver zu machen, erklärte Ylva Huber, die sich bei der Forschungsförderungsgesellschaft FFG u.a. mit Themen rund um den europaweiten Forschungsraum beschäftigt, im Gespräch mit der APA.

Ab dem Jahr 2020 sei hier eine neue Dynamik zu beobachten, zeigt sich die Expertin überzeugt. Seit Ende November 2021 ist ein überarbeiteter "Pakt für Forschung und Innovation" am Tisch, der in die "ERA Policy Agenda 2022-2024" unter dem Titel "New ERA" mündete. Darin finden sich zahlreiche Schwerpunktbereiche, in denen die Idee vorangetrieben werden soll: So etwa bei der Förderung der "offenen Wissenschaft" - also das möglichst freie Zugänglichmachen von Forschungsergebnissen, die meistens mit öffentlichen Geldern erzielt wurden -, bei Maßnahmen zum schnelleren Austausch von Wissen und Daten oder zur Zusammenarbeit von Forschungsinstitutionen und Hochschulen.

Österreich bemühe sich in den vergangenen Jahren, eine aktivere Rolle in den komplexen Prozessen einzunehmen, so Huber. So gab man sich im vergangenen Jahr einen bis ins Jahr 2025 reichenden "Nationalen ERA-Aktionsplan" (NAP), der zum Beispiel auch die spätestens seit der Corona-Krise viel diskutierte "Stärkung des Vertrauens in die Wissenschaft" oder die bessere Nutzung von wissenschaftlicher Expertise für den ebenso oft ins Treffen geführten "grünen Wandel" zum Ziel hat.

Ein Teil des NAP sind jährlich stattfindende "ERA-Symposien". Das erste dieser Art findet am heutigen Donnerstag im Hotel Savoyen Vienna in Wien-Landstraße statt. Dabei gehe es darum, die ERA-Idee für Österreich herunterzubrechen, erklärte die FFG-Expertin. Rund 300 Teilnehmer zählt man beim Auftakt unter dem Titel "Unlocking the Value of Knowledge", zu dem Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), sowie zahlreiche EU-Vertreterinnen und Vertreter, Wissenschafter oder Personen aus dem Forschungsmanagement gehören.

Inhaltlich gehe es etwa um oftmals geforderte neue Kriterien zur Bewertung von wissenschaftlicher Arbeit. Die oftmals forcierte Orientierung an der Anzahl veröffentlichter, durch Fachkollegen kontrollierter Arbeiten und die Zitierungen selbiger durch andere Forscherinnen und Forscher greife zu kurz und schränke Forschungslaufbahnen unnötig ein, kritisieren viele im Wissenschaftssystem tätige Menschen seit Jahren. Ein großer Diskussionspunkt werde auch in Wien die "offene Wissenschaft" sein, erklärte Huber.