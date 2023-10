Neue Labors zu Sensorik und IoT-Sicherheit starten in Graz und Tirol

Grazer Unis richten ein CD-Labor für Sensorik ein; ein Ressel-Zentrum in Innsbruck untersucht die Sicherheit von Internet-of-Things-Geräten.

Mit neuen Anwendungsmöglichkeiten sogenannter "strukturierter Materialien" im Bereich von Sensoren beschäftigt sich ein am Freitag an Grazer Universitäten eingerichtetes Christian Doppler(CD)-Labor. Bereits am Dienstag erfolgte der Startschuss für ein Josef Ressel (JR)-Zentrum, das in Innsbruck an der Sicherheit von im Internet der Dinge (Internet of Things - IoT) vernetzten Geräten arbeitet. Das teilte die Christian Doppler-Gesellschaft (CDG) mit.

Das "CD-Labor für Sensorik basierend auf strukturierter Materie" wird an der Technischen Universität (TU) Graz und der Universität Graz angesiedelt, heißt es in einer Aussendung. Als Unternehmenspartner am neuen Institut sind ams-Osram und Infineon mit an Bord. Kooperiert werde mit den Unis Stanford (USA), Cambridge (Großbritannien) bzw. der ETH Zürich.

Unter der Leitung von Alexander Bergmann vom Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik (TU Graz) und Peter Banzer von der Arbeitsgruppe Optics of Nano and Quantum Materials (Uni Graz) bemüht man sich um die Entwicklung komplett neuartiger Sensoren. Schlüssel dazu sind sogenannte strukturierte Materialien und Lichtfelder. Diese Materialien werden aus verschiedenen Einzelelementen - ähnlich "Lego"-Bausteinen - mit jeweils bestimmten Eigenschaften aufgebaut. "So können wir uns vereinfacht gesagt Strukturen zusammenbauen, die die gewünschten Funktionen erfüllen", so Banzer.

So könne man etwa neue Mini-Mikrofone bauen. "Die Schallwellen drücken dabei die 'Legosteine' auf dem Sensor-Material zusammen, diese wiederum reflektieren dadurch das Licht anders als zuvor", erklärte Bergmann. Denkbar seien beispielsweise auch künstliche Kristallstrukturen, mit denen sich das Drehmoment von Elektroantrieben in Echtzeit ablesen lasse.

In den von der CDG für jeweils sieben Jahre genehmigten CD-Laboren kooperieren Wissenschafter mit Unternehmen im Bereich anwendungsorientierte Grundlagenforschung. Das Budget kommt dabei jeweils zur Hälfte über das Wirtschaftsministerium von der öffentlichen Hand und den Unternehmenspartnern. Die Christian-Doppler-Labors sind auch Vorbild für das auf Fachhochschulen zugeschnittene Josef Ressel-Programm.

Im kürzlich neu eingerichteten Josef Ressel (JR)-Zentrum für "Sicherheitsanalyse von IoT-Geräten" arbeiten Wissenschafter um Pascal Schöttle von der Fachhochschule MCI in Innsbruck in den kommenden fünf Jahren an der Verbesserung von Geräten, die in intelligenten, autonom agierenden Netzen zusammenarbeiten, wie etwa Router, Smartphones, "smarte" Kühlschränke oder Türschlösser.

Konsumenten würden oft zu "zu kostengünstigen, unsicheren Varianten" greifen; Hersteller hätten deshalb auch keinen Anreiz, in sichere IoT-Geräte zu investieren, so Schöttle in einer Aussendung. Nun will man die Sicherheit der Geräte, etwa in Bezug auf Schutz vor physischen Angriffen oder der Datenübertragung, systematisch, zuverlässig und mitunter auch vollständig automatisiert bewerten und letztlich "eine unabhängige Zertifizierung für IoT-Geräten" ermöglichen. Partner aus der Wirtschaft sind die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und die ITSEC GmbH.