Neue Studie: Blutplasma zeigt bei Covid-19 kaum Wirkung

Ein enttäuschendes Ergebnis hat eine Studie zur Blutplasmatherapie bei Covid-19 gebracht: Sie verbessert den Gesundheitszustand von Patienten nicht signifikant. Und auch die Sterblichkeitsrate verringere sich nicht, ergab eine im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Untersuchung.

In die als Rekonvaleszenzplasma bekannte Therapie, bei der in besonderen Fällen schwer an Covid-19 Erkrankten Blutplasma von Genesenen verabreicht wird, war Hoffnung gesetzt worden. In der Studie zeigte die Behandlung im Vergleich mit einem Placebo bei 333 Probanden keine höhere Wirksamkeit. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Forscher der Einrichtung Cochrane: Sie schauten sich 19 Studien mit mehr als 30.000 Teilnehmern an, die Plasma von Rekonvaleszenten erhielten. Abgesehen davon, dass etliche Studien von schlechter Qualität gewesen seien, habe sich nicht gezeigt, ob das Plasma von Menschen, die sich von Covid-19 erholt hätten, eine wirksame Behandlung für Menschen mit Covid-19 sei, heißt es. Menschen, die sich von Covid-19 erholten, haben in ihrem Blutplasma Antikörper gegen das Coronavirus.

Quelle: SN-U.k., Reuters