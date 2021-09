Neuer Chef der AGES ist Experte für Infektionen

Kaum eine bundesweit arbeitende Organisation ist durch Covid-19 so öffentlichkeitswirksam tätig wie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). Mit 1. September hat der Infektionsspezialist Bernhard Benka die Leitung von Hygiene- und Mikrobiologie-Doyen Franz Allerberger übernommen, der in Pension geht. Aufgaben werden der Ausbau der Infektionsepidemiologie und jener der Abteilung für vektorübertragene Krankheiten sein. Insektenarten als Krankheitsüberträger sollen so kontrollierbar bleiben.