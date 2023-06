Neuer Online-Polleninformationsdienst für Allergiker

Menschen, die unter einer Pollenallergie leiden, steht mit dem Onlineportal www.polleninformation.at eine neuer Informationsdienst zur Verfügung, der nach einer Anmeldung zweimal wöchentlich zusätzlich per Newsletter über die aktuelle Pollensaison informiert. Geleitet wird der Service von Markus Berger, laut Aussendung seit über zehn Jahren Mitglied einer aerobiologischen Forschungsgruppe.

Der ärztlicher Mitarbeiter des Österreichischen Pollenwarndienstes entwickelte zuvor schon die Pollen-App mit den neuen Services Gewitterwarnung und Asthmawetter, dies wurde 2023 als "Pollen+ App" implementiert, ergänzt wird der Dienst durch www.pollenallergie.at, einem Service für Ärzte.

Pollenallergikern stehen die Services kostenlos zur Verfügung, Daten werden flächendeckend in ganz Österreich von den Messstellen ("Pollenfallen") der Bundesländer erstellt. "Über die europäische Pollendatenbank EAN (European Aeroallergen Network) haben wir auch Zugriff auf etwa 520 aktive Pollen-Messstellen in mehr als 40 Ländern weltweit. Das bedeutet, die aktuellen Pollenbelastungen und Vorhersagen in Österreich und in den meisten Ländern der EU wird es in dementsprechendem Umfang geben."

Einzigartig sei dabei die Darstellung des "Allergie-Risikos" durch den Pollenflug als Landkarte. Zu Beginn der Pollensaison 2024 wurde ein weiterer Ausbau von angekündigt. Bis dahin können Hintergrundinformationen über Pollen und die Diagnose sowie Behandlung von Allergien auf der Webseite der Patienteninformation IGAV - Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung www.allergenvermeidung abgerufen werden.

(S E R V I C E - www.polleninformation.at bzw. www.pollenallergie.at, Informationen auch unter https://www.allergenvermeidung.org)