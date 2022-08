Neues Henipavirus in China entdeckt: "Wird in Österreich nicht auftreten"

In China wurde das Langya-Henipavirus nachgewiesen. Binnen drei Jahren sollen 35 Menschen daran erkrankt sein. Birgt es Gefahren?

Forschende berichteten im "New England Journal of Medicine", das sogenannte Langya-Henipavirus (LayV) entdeckt zu haben. Sie sind Experte für Zoonosen, also wechselseitige Krankheitsübertragungen zwischen Tier und Mensch. Was wissen Sie über das neue Virus? Norbert Nowotny: Dieses neu entdeckte Virus gehört zur Gruppe der Henipaviren. Die zwei bekanntesten Vertreter aus dieser Gruppe sind die namengebenden Hendra- und Nipahviren. Vor allem Flughunde sind Träger dieser Viren. Beim Hendravirus kam es in Australien bereits vor rund 30 Jahren immer wieder zu teils ...