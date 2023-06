Neues hochauflösendes Georadar für zerstörungsfreien Blick in Boden

Ein neues Georadar an der Geosphere Austria (ehemals ZAMG) ermöglicht nun viel genauere, zerstörungsfreie Untersuchungen des Untergrundes, z. B. um archäologische Strukturen oder das fein verzweigte Wurzelwerk von Bäumen zu erkennen.

Das Gerät bietet eine Auflösung von 6,5 mal zwei Zentimeter, es erlaubt die Messung von bis zu 60.000 Quadratmetern pro Tag. "Wir kommen der Realität immer näher", sagte Geophysikerin Ingrid Schlögel über die jetzt erreichte Auflösung zur APA.

Das nun vorgestellte Georadar (oder auch Bodenradar) steht für eine neue Generation dieser Messinstrumente. Vor über 25 Jahren habe man mit einer Auflösung von 50 mal zehn Zentimeter begonnen, habe dann zwischenzeitlich acht mal acht Zentimeter erreicht. Die jüngste Verfeinerung sei notwendig gewesen und entspreche den heute technischen Möglichkeiten, so die Leiterin des Departments Oberflächennahe Geophysik der Geosphere Austria gegenüber der APA. Das neue Instrument ermöglicht, auch so kleinräumige Strukturen "wie zum Beispiel zehn mal zehn Zentimeter große Hypokausten, als damalige Elemente des Heizsystems in römischen Gebäuden der Antike, über die Materialunterschiede im Boden zu erkennen. Mit den früheren Auflösungsmöglichkeiten wurden diese nur verschwommen abgebildet."

Georadar (oder auch Bodenradar) ist eine gängige Methode zur nicht invasiven Untersuchung des Untergrundes und kommt dabei in verschiedensten Bereichen zum Einsatz. Als eine Methode für die archäologische Prospektion hilft es, nicht sichtbare Strukturen, aber auch Hohlräume zu detektieren. Mit dem derzeitigen Messgerät, ausgestattet mit einer Frequenz von 500 Megahertz und einer verbesserten Signalaufnahme, können die Böden bis in eine Tiefe von drei Meter "durchleuchtet" werden; je sandiger und trockener die Böden sind, desto besser - "in der Sahara würden wir vier bis fünf Meter schaffen", so Schlögel. Feuchtigkeit hemmt das Signal und seine Eindringtiefe.

Das neue Georadar wird nun auch nicht mehr von einem Kleintraktor über das Gelände gezogen, sondern von einem Quad. Ein speziell angefertigter Anhänger, als Träger des Instruments, ermöglicht die möglichst ruckelfreie Fahrt über unebenes Gelände. Beim Ziehen über das Gelände werden elektromagnetische Impulse in den Boden abgegeben, die sich ausbreiten und an den Grenzflächen einzelner Objekte oder von Schichten unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften reflektiert werden, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung.

An der die wieder zurückkehrenden elektromagnetischen Signale empfangenden Antenne habe man technisch nichts geändert, so Schlögel. Zentral sei vielmehr, dass nun im Gegensatz zu früher die Signale häufiger, alle zwei Zentimeter, ausgesendet sowie vier, acht oder sogar 16 Signale aufgezeichnet und "gestapelt" werden können, was die Qualität entscheidend verbessert. Man sehe nun auch fünf Zentimeter große Objekte im Untergrund.

Die Messdaten ermöglichen es den Forscherinnen und Forschern auch, dreidimensionale Abbildungen der detektierten Strukturen zu erstellen. So konnte unter Mitarbeit der Geosphere Austria mit Hilfe von Georadar auch die Gladiatorenschule in Carnuntum, Steinkreise bei Stonehenge und ein Wikingerschiff in Norwegen entdeckt, vermessen und am Computer rekonstruiert werden.

In einem neuen Projekt der Universität Greifswald (Deutschland) sind die Geosphere Austria-Forscher mit ihrem Messinstrument beteiligt, Herrenhäuser im Ostseeraum aus verschiedenen Epochen zu untersuchen: "Manche dieser Häuser stehen noch, manche sind Ruinen. Die groß angelegte Untersuchung soll zeigen, wie groß die Anlagen zu ihrer Blütezeit waren, welche Elemente, etwa auch Parkanlagen und Erweiterungsbauten, auf den herrschaftlichen Anlagen zu finden waren", so Schlögel. Es stehen damit Messeinsätze in Norddeutschland, in Polen und im Baltikum an.