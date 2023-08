Neues Ökosystem unter Tiefseevulkankruste entdeckt

Wie bei Geysiren an Land strömt bei hydrothermalen Schloten durch unterirdisches Magma erhitztes, mineralreiches Wasser aus. Es ist schon länger bekannt, dass bei diesen Tiefseequellen Leben existiert. Auf einer Expedition, geleitet von der Wiener Meeresbiologin Monika Bright, entdeckte das internationale Team nun ein von diversen Spezies besiedeltes, bisher unbekanntes und unerwartetes Höhlensystem unter der Oberfläche hydrothermaler Schlote.

Ziel der 30-tägigen Expedition mit dem Forschungsschiff "Falkor (too)" des US-amerikanischen Schmidt Ocean Institute war ein Unterwasservulkan am Ostpazifischen Rücken vor Mittelamerika, auf dem Pazifischen Feuerring. Bright und Sabine Gollner vom Königlich Niederländischen Institut für Meeresforschung zeigte sich bei den Unterwassererkundungen in 2.500 Meter Tiefe, dass eine Vielzahl von lebenden Würmern, Schnecken und chemosynthetischen Bakterien, die in 25 Grad Celsius warmem Wasser existieren, Hohlräume im Gestein unter Hydrothermalquellen besiedeln. "Das haben wir so nicht erwartet", sagte Monika Bright gegenüber der APA. Man wisse aber noch nichts über die Dimension des unterirdischen Höhlensystems, in dem sich etwa auch Röhrenwürmer (Riftia pachyptila) mit einer Größe von bis zu 50 Zentimeter tummeln.

Die Röhrenwürmer zählen zu den am besten untersuchten Tieren der Hydrothermalquellen. Auch der Vulkan selbst sei bereits seit 30 Jahren ein gut untersuchtes Objekt der Forschung, da es hier durch ein relativ schnelles Auseinanderdriften der zwei tektonischen Platten zu regelmäßiger vulkanischer Aktivität kommt, so Bright. Fauna wie auch Mikroben in dem östlichen Bereich des pazifischen Rückens seien sehr gut bekannt und aufgearbeitet.

"Wir haben aber erstmals entdeckt, das unter dem basaltischen Vulkangestein ein ganzes System von Höhlen existiert, das von einer Vielzahl von Tieren - Arten, wie sie auch oberhalb des Basalts an den hydrothermalen Schloten vorkommen - besiedelt ist." Es gebe also zwei dynamische Lebensräume in den Quellen; bestimmte Tiere wie Würmer und Schnecken könnten durch die Risse auch von einem System ins andere wandern. Röhrenwürmer besiedeln den Lebensraum über Larven, die mit dem Meerwasser ins Erdinnere vordringen.

Hydrothermalquellen entstehen an Rissen in der Erdkruste, die sich durch tektonische Aktivität gebildet haben. Der Unterwasserroboter ROV SuBastian des Schmidt Ocean Institute ging der internationalen Crew zur Hand und klebte Boxen über Risse der Vulkankruste und dichtete die Ränder ab. Als die Boxen nach einigen Tagen entfernt wurden und der Teil des Gesteins, auf dem sich die Boxen befanden, aufgestemmt und umgedreht wurde, habe sich eine hohe Anzahl bereits ausgewachsener Tiere gezeigt, hieß es in einer Aussendung der Universität Wien.

Entsteht eine neue hydrothermale Quelle, kann sich solch ein Ökosystem schnell etablieren, da Tiere das Gebiet rasch besiedeln können. Die gewonnenen Beobachtungen liefern Hinweise, wie dieser Besiedelungsprozess ablaufen könnte. Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt in den kommenden Monaten. "Wir haben genetisches Probenmaterial gesammelt, um über das Leben in diesem neuen unterirdischen Lebensraum wie auch oberhalb des Basalts mehr zu erfahren, z.B. durch Gen-Sequenzierung die genaue Anzahl unter den Bakterien, Pilzen und weiteren Lebensformen zu beziffern", so Bright.