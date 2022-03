Neues Tool gegen Schlaganfall: Forscher intensivieren Blick auf Vorhofflimmern

Bluthochdruck, Vorhofflimmern oder Ablagerungen in Halsschlagadern: Ein Großteil der jährlich rund 20.000 ischämischen Schlaganfälle in Österreich geht auf Erkrankungen der Gefäße oder des Herz-Kreislauf-Systems zurück. Das Vorhofflimmern - eine Herzrhythmusstörung - bleibt allerdings oft lange unerkannt. Forscher der Med-Uni Graz haben ein Tool entwickelt, um diese Ursache des Schlaganfalls besser abzuklären. So will man wiederkehrende Schlaganfälle verhindern.

SN/magicmine - stock.adobe.com