Neugeborenen-Screening: 100 Seltene Erkrankungen pro Jahr

Mit dem Neugeborenen-Screening (ÖNGS) aller jährlich fast 90.000 Babys in Österreich werden pro Jahr rund 100 Seltene Erkrankungen diagnostiziert. Dadurch haben seit 1966 mehr als 4.000 Kinder die Chance auf einen besseren Start ins Leben bekommen, teilte die MedUni/AKH Wien am Donnerstag zum Tag der Seltenen Erkrankungen am 28. Februar mit. Im Vorjahr wurde Spinale Muskelatrophie (SMA) in das Programm aufgenommen und eine Handvoll Kinder mit einer neuen Therapie behandelt.

SN/APA/dpa/Sebastian Gollnow Blutanalyse aller Babys in Österreich hilft bei Diagnose und Therapie