Nicht genug zu fressen: Rentiere am Nordpolarmeer sterben Hungertod

Am Nordpolarmeer in Russland verenden nach Angaben von Wissenschaftern in diesem Frühjahr viele Rentiere, weil sie nicht genug zu fressen finden. Die Verluste ließen sich im Moment nur schwer abschätzen, teilte das Institut für Pflanzen- und Tierökologie der Russischen Akademie für Wissenschaften am Mittwoch mit. "Die verendeten Rentiere werden in der gesamten nördlichen Tundra beobachtet, darunter sind auch wilde Rentiere."

SN/pixabay Symbolbild.