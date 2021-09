"Nil-Virus und Tigermücke werden auch bei uns Thema"

Die AGES-Abteilung Öffentliche Gesundheit hat einen neuen Chef. Ihn beschäftigt neben Corona auch der Klimawandel: "Es gab in Österreich schon Jahre mit mehr Hitze- als Verkehrstoten."

Seit 1. September ist Bernhard Benka in der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) Leiter des Geschäftsfelds Öffentliche Gesundheit. Er folgt Franz Allerberger nach, der in Pension gegangen ist. Benka ist in Linz aufgewachsen und hat eine bunte Vita: Nach dem Medizinstudium in Innsbruck folgten sechs Auslandsaufenthalte, fünf davon für Ärzte ohne Grenzen in Afrika, Lateinamerika und Indien. Ende 2015 heuerte er als Abteilungsleiter beim Gesundheitsministerium an, mit Juli 2021 wechselte er zur AGES.

Der 45-Jährige betont, dass ...