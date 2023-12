Nobelpreis-Woche startet mit Medizin

Der ungarisch-österreichische Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz hat am Donnerstag seinen ersten großen Auftritt. Die große Verleihungszeremonie findet am 10. Dezember statt.

Die diesjährige Nobelpreis-Woche startet am Mittwoch mit der Pressekonferenz der Medizin-Preisträger Katalin Karikó und Drew Weissman in Stockholm. Der ungarisch-österreichische Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz hat am Donnerstag den ersten Auftritt im Rahmen der Nobel-Woche: Im Vorfeld der Preisverleihung am Sonntag stellt er sich an der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften mit seinen Co-Laureaten Anne L'Huillier und Pierre Agostini den Fragen der Presse.

Die Pressekonferenz findet gemeinsam mit den Preisträgern für Chemie und Wirtschaftswissenschaften statt. Am Freitag halten die drei Physik-Preisträger L'Huillier, Agostini und Krausz, die "für experimentelle Methoden zur Erzeugung von Attosekunden-Lichtpulsen zur Untersuchung der Dynamik von Elektronen in der Materie" ausgezeichnet werden, dann an der Universität Stockholm die traditionelle Nobelpreis-Lecture. Höhepunkt der Woche ist am Sonntag, 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, die feierliche Verleihung der Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaftswissenschaften im Konzerthaus von Stockholm durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf. Die Auszeichnungen sind mit jeweils elf Millionen Schwedischen Kronen (960.000 Euro) dotiert.