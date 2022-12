Nobelpreisträger werden in Stockholm und Oslo ausgezeichnet

Die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und -träger erhalten am Samstag in Skandinavien ihre prestigeträchtigen Auszeichnungen. Bei einer Zeremonie im Rathaus der norwegischen Hauptstadt Oslo (ab 13.00 Uhr) werden zunächst Menschenrechtler aus der Ukraine, Russland und Belarus mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Alle weiteren Nobelpreisträger, darunter der österreichische Physiker Anton Zeilinger, werden dann am Nachmittag (ab 16.00 Uhr) in Stockholm ausgezeichnet. Bei der dortigen Preiszeremonie werden auch zahlreiche Ausgezeichnete der beiden Vorjahre dabei sein, die 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie nicht in die schwedische Hauptstadt kommen konnten.

Die Nobelpreise gehen auf den Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Sie werden traditionell an Nobels Todestag, dem 10. Dezember, überreicht - der Friedensnobelpreis als einziger in Oslo, alle anderen in Stockholm. Pro Kategorie ist die Auszeichnung in diesem Jahr erneut mit einem Preisgeld in Höhe von zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert.