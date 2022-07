Noch stärker und genauer: Teilchenbeschleuniger LHC wieder am Start

Der Teilchenbeschleuniger LHC hat sich nach einer technischen Aufrüstung wieder auf die Suche nach den physikalischen Gesetzen des Universums gemacht. Nach dreijähriger Inventur und einer monatelangen Startphase wurden am Dienstag in der Anlage der europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf erstmals wieder Protonenkollisionen gemessen.

SN/APA/AFP/VALENTIN FLAURAUD Der LHC am CERN in Genf war für drei Jahre zu Wartungsarbeiten außer Betrieb.