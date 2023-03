Exotische Tiere drängen nach Österreich

Plus

Immer häufiger siedeln sich gebietsfremde Tierarten hierzulande an. Ein prominentes Beispiel ist die Nosferatu-Spinne. Diese gibt es mittlerweile auch in Salzburg - vor allem an einem Standort.

BILD: SN/BERGTHALER Die Nosferatu-Spinne, ... BILD: SN/VV SHOTS - STOCK.ADOBE.COM ... das Grauhörnchen, ... BILD: SN/MICHAEL TIECK - STOCK.ADOBE.COM ... der asiatische Marienkäfer und ... BILD: SN/VACLAV - STOCK.ADOBE.COM ... der amerikanische Signalkrebs sind einige der gebietsfremden Arten, die mittlerweile auch in Österreich zu finden sind. BILD: SN/UNIVERSITÄT SALZBURG/ANDREAS KOLARIK „Es findet gerade ein kompletter Umbau der Artenzusammensetzung statt“, sagt Jan Christian Habel, Leiter des Fachbereichs Umwelt und Biodiversität an der Universität Salzburg.