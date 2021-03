Novavax erwartet US-Zulassung für Coronaimpfstoff im Mai

Der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Novavax soll im Mai in den USA zugelassen werden, wenn die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht gibt.

Grundlage für die Zulassung seien die Daten aus einer Studie, die das Unternehmen in Großbritannien gesammelt habe, teilte Novavax-Vorstandsvorsitzender Stanley Erck am Dienstag mit. In den kommenden Wochen soll dafür eine Auswertung vorliegen.

Vorläufige Daten aus der britischen Studie zeigen, dass der Impfstoff zu etwa 96 Prozent gegen die ursprüngliche Version des Coronavirus und zu etwa 86 Prozent gegen die jetzt weit verbreitete britische Variante wirksam ist.