Novavax-Impfstoff in Österreich eingetroffen

Die Covid-Impfung Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax ist am Donnerstagnachmittag in Österreich eingetroffen. 1,1 Millionen Dosen wurden in ein Lager nach Niederösterreich gebracht, hieß es vom Verband der Arzneimittel-Vollgroßhandels (PHAGO) auf APA-Anfrage. Kommende Woche soll die Auslieferung an die Bundesländer erfolgen. Mehrere zehntausend Menschen haben sich für den Proteinimpfstoff vorgemerkt. Er bedient sich einer traditionelleren Technologie als die anderen Vakzine.

