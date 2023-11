23. November 1993: Der italienische Großunternehmer und Medienmogul Silvio Berlusconi gibt seinen Einstieg in die Politik bekannt und kündigt die Gründung einer Wahlbewegung an

Unter Donnerstag, 23. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

858: Beginn der ersten Spaltung zwischen ost- und weströmischer Kirche: Der Aufstieg des byzantinischen Theologen und einflussreichen Hofbeamten Photios zum Patriarchen von Konstantinopel wird von Papst Nikolaus I. als unkanonisch bekämpft. Photios lässt den Papst 867 durch eine Synode bannen ("Photianisches Schisma").

1823: In München gründen der deutsche Architekt Friedrich Gärtner und die Maler Peter von Heß, Karl Joseph Stieler und Domenico Quaglio einen bürgerlich-realistischen Kunstverein gegen die etablierte Kunst.

1848: In Frankfurt am Main wird der "Verein der März-Errungenschaften" als deutschlandweite Einheitsfront der Linken gegen die erstarkende Gegenrevolution gegründet. Der Paulskirchen-Abgeordnete Julius Fröbel wird zum Vorsitzenden gewählt.

1908: In fünf belgischen Bergbaurevieren demonstrieren über 100.000 Arbeiter für die Einführung des Acht-Stunden-Tags und einer Alterspension.

1918: Französische, britische, italienische und griechische Truppen rücken in Konstantinopel ein.

1918: 5.000 italienische Soldaten besetzen Innsbruck (bis Februar 1920).

1923: Die deutschen Sozialdemokraten verlassen die Koalitionsregierung von Reichskanzler Gustav Stresemann und stellen einen parlamentarischen Misstrauensantrag.

1928: Im New Yorker Madison Square Garden schlägt der 23-jährige deutsche Schwergewichts-Boxprofi Max Schmeling den US-Amerikaner Joe Monte in der achten Runde k.o.

1938: In Palästina verhängt die britische Mandatsmacht eine allgemeine Ausgangssperre, um die anhaltenden gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern unter Kontrolle zu bringen.

1943: In den USA erscheint zu Ehren Österreichs eine 5-Cent-Briefmarke. Sie zeigt auf blauem Grund eine Fahne in den Farben Rot-Weiß-Rot.

1948: Landwirtschaftsminister Josef Kraus gibt im Parlament bekannt, dass die landwirtschaftliche Produktion in Österreich nur 30 bis 40 Prozent der Vorkriegszeit erreicht.

1953: "Carrera Panamericana", das gefährlichste Autorennen der Welt. Nach 3.077 km quer durch Mexiko erreichen nur 66 von 186 Wagen das Ziel. Fünf Teilnehmer kommen ums Leben.

1983: Die UdSSR bricht die Genfer Verhandlungen über den Abbau der Mittelstreckenraketen in Europa ab.

1988: Der frühere südkoreanische Militärdiktator Chun Doo Hwan entschuldigt sich im Fernsehen öffentlich bei seinem Volk für Menschenrechtsverletzungen und Korruption während seiner Herrschaft.

1993: Der italienische Großunternehmer und Medienmogul Silvio Berlusconi gibt seinen Einstieg in die Politik bekannt und kündigt die Gründung einer Wahlbewegung an.

1993: Die Welternährungsorganisation FAO verabschiedet eine internationale Hochseefischerei-Konvention zum Schutz der Fischbestände in den Weltmeeren.

1998: Aufgrund "unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten" mit dem Vorstand gibt Agnes Grossmann ihren Rücktritt als künstlerische Leiterin der Wiener Sängerknaben bekannt. Sie bekleidete diese Funktion seit 1. Jänner 1997.

2003: Der georgische Präsident Eduard Schewardnadse beugt sich dem Druck wochenlanger oppositioneller Proteste und tritt von seinem Amt zurück.

2008: SPÖ und ÖVP einigen sich auf die Bildung einer neuerlichen Großen Koalition. Die Ressortverteilung ändert sich kaum. Werner Faymann wird Bundeskanzler, Josef Pröll Vizekanzler. Angelobung ist am 2. Dezember.



Geburtstage: Prospero Alpini, ital. Biologe (1553-1617); Arthur "Harpo" Marx, US-Schauspieler (1893-1964); Rodion Malinowski, sowj. Marschall und Politiker (1898-1967); Max Schönherr, öst. Dirigent und Komponist (1903-1984); Robert Crottet, schwz. Schriftsteller (1908-1987); Jerry (Jerrold Lewis) Bock, US-Komponist (1928-2010); Kurt Falk, öst. Zeitungsverleger (1933-2005); Krzysztof Penderecki, poln. Komponist, Dirigent (1933-2020); Herbert Achternbusch, dt. Schriftsteller (1938-2022); Günther Beckstein, dt. Politiker (1943); Madeleine Bart, belg. Choreografin (1943); Ronald Schill, dt. Politiker (1958); Thomas Raab, öst. Schriftsteller und Kognitionsforscher (1968).

Todestage: Antoine-François Prévost d'Exiles, frz. Schriftsteller (1697-1763); Hermann Jellinek, öst. Schriftsteller und Journalist (1823-1848); Hanns Johst, dt. Schriftsteller (1890-1978); Rolf Engel, dt. Raketeningenieur (1912-1993); Nicolas Roeg, brit. Filmregisseur (1928-2018); Franz Friedrich, öst. Schauspieler und Kabarettist (1940-2018); Richard Hickox, britischer Dirigent (1948-2008).

Namenstage: Clemens, Felicitas, Kolumban, Adam, Detlev, Adele, Lukretia, Victoria, Margaretha.