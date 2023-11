14. November 1988: Der parlamentarische "Lucona"-Untersuchungsausschuss nimmt in Wien seine Arbeit auf

Unter Dienstag, 14. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1808: Der türkische Großwesir Mustafa Bairaktar sprengt sich während eines Janitscharen-Aufstands gegen Sultan Mahmud II. selbst in die Luft.

1868: Durch Verfügung von Kaiser Franz Joseph I. wird die offizielle Staatsbezeichnung "Kaisertum Österreich" als Konsequenz des "Ausgleichs" in "Österreichisch-Ungarische Monarchie" geändert.

1888: Eröffnung des Pariser "Institut Pasteur" unter Leitung des französischen Chemikers und Biologen Louis Pasteur (1822-1895). Das Institut zur Erforschung von Infektionen wurde Vorbild für ähnliche Einrichtungen in anderen Ländern.

1903: In Wien wird die "Secessionsausstellung" mit Werken von Gustav Klimt eröffnet. Die "Vereinigung bildender Künstler Secession" war 1897 unter Klimts Führung von 19 ehemaligen Künstlerhaus-Mitgliedern gegründet worden, um die Freiheit des individuellen künstlerischen Schaffens zu propagieren.

1908: Kaiser Franz Joseph ernennt den früheren Unterrichts- und Innenminister Richard Freiherr (später Graf) von Bienerth-Schmerling zum österreichischen Ministerpräsidenten (bis Juni 1911), nachdem Max Wladimir Freiherr von Beck wegen des Scheiterns der Verhandlungen über einen Ausgleich mit den Tschechen von diesem Amt zurückgetreten war.

1918: Zwei Wochen nach der Ausrufung der Tschechoslowakischen Republik wählt die Nationalversammlung in Prag den Philosophieprofessor Tomáš Garrigue Masaryk zum ersten Präsidenten des neuen Staates, der Böhmen, Mähren und die Slowakei mit der Karpato-Ukraine umfasst.

1918: Polens Staatschef Marschall Józef Piłsudski bildet eine provisorische Regierung, die ihn mit diktatorischen Vollmachten ausstattet.

1928: Bei einem schweren Wirbelsturm kommen in Argentinien 41 Menschen ums Leben, mehr als 150 werden verletzt.

1938: In Deutschland tritt die Verordnung des Reichserziehungsministeriums über den Ausschluss von Juden vom Hochschulbesuch in Kraft.

1938: In Paris wird das Schauspiel "Nein, diese Eltern" von Jean Cocteau uraufgeführt.

1953: Nach knapp achtjähriger Amtszeit tritt Österreichs Außenminister Karl Gruber zurück. Anlass ist der Vorabdruck seiner Memoiren, in denen er die (von ihm missbilligten und durch gezielte Indiskretionen torpedierten) Geheimkontakte zwischen ÖVP und KPÖ im Juni 1947 ausführlich schildert. Der frühere Bundeskanzler und ÖVP-Chef Leopold Figl übernimmt die Leitung des Außenamts (bis 1959).

1958: Der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow schwächt sein Berlin-Ultimatum an die Westmächte ab, indem er erklärt, eine Gewaltlösung in der geteilten Stadt sei nicht geplant.

1973: Prinzessin Anne, Tochter der britischen Königin Elizabeth II., heiratet in London den Dragoner-Hauptmann Mark Phillips. (Die Ehe wird 1992 geschieden, die Prinzessin vermählt sich 1993 mit dem Marineoffizier Tim Laurence).

1973: Der deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann lehnt eine von der SPD gewünschte Wiederkandidatur 1974 ab.

1983: Auf dem britischen Stützpunkt Greenham Common treffen die ersten amerikanischen Marschflugkörper ("Cruise Missiles") ein.

1988: Der parlamentarische "Lucona"-Untersuchungsausschuss nimmt in Wien seine Arbeit auf. In der Folge treten Nationalratspräsident Leopold Gratz und Innenminister Karl Blecha (beide SPÖ) von ihren Ämtern zurück. 1992 wird der über enge Kontakte zu den Spitzenpolitikern verfügende Besitzer der Nobelkonditorei Demel, Udo Proksch, wegen der (1977 im Indischen Ozean erfolgten) Versenkung des Schiffs "Lucona" zum Zweck des Versicherungsbetruges zu lebenslanger Haft verurteilt.

2008: Im Kreise junger Arbeitsloser feiert Prinz Charles seinen 60. Geburtstag. Nach einem Gala-Diner im Buckingham-Palast am Vorabend begeht der britische Thronfolger seinen eigentlichen Ehrentag gemeinsam mit bedürftigen Jugendlichen.



Geburtstage: Johann Lukas von Hildebrandt, öst. Baumeister und Architekt (1668-1745); Johann Ludwig Aberli, schwz. Maler (1723-1786); Robert Jakobus Fruin, niedl. Historiker (1823-1899); Leo Hendrik Baekeland, US-Chemiker und Erfinder belg. Herkunft; "Bakelit" (1863-1944); Malcom Purcell McLean, US-Reeder und Transportunternehmer; Erfinder des Frachtcontainers (1913-2001); Herbert Zand, öst. Autor (1923-1970); Günter Wickert, dt. Markt- und Meinungsforscher (1928-1994); Leonie Rysanek, öst. Opernsängerin (1928-1998); Rafael Callejas Romero, hondur. Ökonom und Politiker; 1990-1994 Staatspräsident (1943-2020); Peter Norton, US-Software-Entwickler und Unternehmer (1943); Helga Kromp-Kolb, öst. Meteorologin und Klimaforscherin (1948); Charles III, König von Großbritannien (1948); Terezija Stoisits, öst. Politikerin (Grüne) (1958).

Todestage: Alexander Newski, Fürst, russ. Nationalheld und -heiliger (um 1220-1263); Ernst August Herzog von Cumberland und zu Braunschweig-Lüneburg, Prinz von Hannover (1845-1923); Ramón Menéndez Pidal, span. Philologe (1869-1968); Christel Goltz-Schenk, dt.-öst. Sopranistin (1912-2008); Rolf Hoppe, dt. Schauspieler (1930-2018); Morten Grunwald, dän. Schauspieler (1934-2018); Fernando del Paso, mex. Schriftsteller (1935-2018).

Namenstage: Alberich, Levinus, Gismund, Waldemar, Sidonius, Bernhard, Nikolaus, Josaphat, Elisabeth, Laurentius.