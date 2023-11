10. November 1998: Die EU nimmt Beitrittsverhandlungen mit Slowenien, Polen, Tschechien, Ungarn, Estland und Zypern auf

Unter Freitag, 10. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: Die um Berlin zusammengezogenen königlichen Truppen rücken in die preußische Hauptstadt ein. Die Bevölkerung leistet keinen Widerstand. Unter dem Druck des Militärs müssen sich die Parlamentsabgeordneten dem von König Friedrich Wilhelm IV. erlassenen Tagungsverbot beugen.

1918: Auf Wunsch von Kaiser Karl I. nimmt der Wiener Erzbischof Kardinal Gustav Piffl Verbindung zur Christlichsozialen Partei auf und legt ihr nahe, sich um die Erhaltung der Monarchie zu bemühen.

1918: In den Straßen Berlins kommt es zu Feuergefechten. Ein "Rat der Volksbeauftragten" unter Vorsitz des Sozialdemokraten Friedrich Ebert übernimmt die Regierungsgeschäfte. Wilhelm II., der als deutscher Kaiser, nicht aber als preußischer König abgedankt hat, geht ins niederländische Exil.

1928: Der japanische Kaiser Hirohito wird feierlich inthronisiert.

1933: Die Dollfuß-Regierung führt das Standrecht und die 1919 abgeschaffte Todesstrafe wieder ein.

1948: Uraufführung des Dramas "Der öffentliche Ankläger" von Fritz Hochwälder im Staatstheater in Stuttgart.

1948: Bei den Kölner Ford-Werken läuft der erste "Taunus" vom Band.

1958: Am Staatstheater Stuttgart findet die Uraufführung des Dramas "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" aus dem Nachlass von Bertolt Brecht statt.

1958: Berlin-Ultimatum des sowjetischen Ministerpräsidenten Nikita Chruschtschow, der verlangt, die Westmächte sollten auf die "Reste des Besatzungsregimes in Berlin" verzichten: Am 27. November fordert Moskau in Noten an die Westmächte, binnen sechs Monaten einen neuen Status (Freie Stadt) für Berlin zu vereinbaren.

1968: Die UdSSR startet ihre Sonde "Zond 6", welche die ersten Aufnahmen von der Mondrückseite zur Erde zurückschickt.

1983: Die erste Version von "Windows", für die es noch keine eigenen Anwenderprogramme gibt, wird von Microsoft-Chef Bill Gates auf der Fachmesse Comdex in Las Vegas vorgestellt. "Windows 1.0" wird dazu benutzt, um mehrere DOS-Anwendungen zu starten und zwischen den Programmen hin- und herzuschalten (im Verkauf ab 1985).

1998: Die Europäische Union nimmt Beitrittsverhandlungen mit Slowenien, Polen, Tschechien, Ungarn, Estland und Zypern auf.

2003: Die Friedensgespräche zwischen der Regierung von Sri Lanka und den tamilischen LTTE-Separatisten werden abgebrochen.

2008: Bundespräsident Heinz Fischer betont bei einem Staatsbesuch in Jordanien die Unterstützung Österreichs für die weitere Annäherung des Haschemitischen Königreichs an die EU.

2008: Die börsennotierte Telekom Austria wird im Laufe des Jahres 2009 rund 1.250 Mitarbeiter im Festnetzbereich freistellen und muss dafür rund 630 Mio. Euro für Sozialpläne rückstellen, da diese Mitarbeiter aufgrund ihres Beamtenstatus nicht gekündigt werden können.

2013: Der 20-jährige Spanier Marc Márquez krönt sich in seiner ersten Saison zum jüngsten MotoGP-Weltmeister. Beim Saisonfinale in Valencia reicht dem Honda-Piloten Platz drei hinter Titelverteidiger Jorge Lorenzo (Yamaha) und Dani Pedrosa (Honda) zum Titel vor seinen beiden Landsleuten.



Geburtstage: Karl der Kühne, Herzog von Burgund (1433-1477); Martin Luther, dt. Reformator (1483-1546); François Couperin, frz. Komponist (1668-1733); Andrej Nikolajewitsch Tupolew, sowjet. Flugzeugkonstrukteur (1888-1972); Ernst Otto Fischer, dt. Chemiker; Nobelpreis 1973 (1918-2007); Ennio Morricone, ital. Komponist (1928-2020); Karl Lausecker, öst. Politiker (SPÖ) (1928-2015); Jiří Gruša, tschech. Schriftsteller (1938-2011).

Todestage: Mustafa Kemal Pascha (Atatürk), türkischer Staatsmann (1881-1938); Karl Föderl, öst. Komponist und Cafetier (1885-1953); Theo Lingen, dt.-öst. Schauspieler (1903-1978); Giorgio Orelli, schweiz. Dichter (1921-2013); Miriam Makeba, südafr. Sängerin (1932-2008).

Namenstage: Andreas, Leo, Justus, Irmengard, Avellinus, Probus, Johannes, Jens, Nympha, Stefan, Hermann.