27. November 1968: Die UNO-Vollversammlung billigt eine Konvention über die Nichtverjährbarkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Unter Montag, 27. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1308: Heinrich VII. von Luxemburg wird zum römischen Kaiser gewählt.

1703: Eine Springflut in Großbritannien fordert 8.000 Menschenleben.

1918: Gesetz über eine neue Wahlordnung in Österreich: Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen nach Erreichung des 20. Lebensjahres.

1958: Sowjetisches Berlin-Ultimatum an die Westmächte: West-Berlin soll eine "demilitarisierte freie Stadt" werden.

1968: Die UNO-Vollversammlung billigt eine Konvention über die Nichtverjährbarkeit von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

1983: 181 Tote beim Absturz einer kolumbianischen Verkehrsmaschine am Madrider Flughafen.

1988: Der Schauspieler und Politiker Herbert Fux legt sein Nationalratsmandat zurück, da die von ihm verlangte Einigung der Grün-Alternativen mit der VGÖ (Vereinigte Grüne) nicht zustande kommt. 1989 kehrt er ins Parlament zurück (bis 1990).

2008: Josef Pröll - zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre alt - wird zum jüngsten Parteiobmann der ÖVP gewählt. Er hat dieses Amt bis zu seinem Rücktritt 2011 inne.

2013: Silvio Berlusconi wird aus dem italienischen Parlament ausgeschlossen. Der Senat stimmt mehrheitlich gegen den rechtskräftig wegen Steuerbetrugs verurteilten Ex-Premier. Damit geht eine Ära zu Ende: Berlusconi saß seit 20 Jahren kontinuierlich im Parlament.



Geburtstage: Lars Onsager, US-Chemiker; Nobelpreis 1968 (1903-1976); Walter Klien, öst. Pianist (1928-1991); Pino Lancetti, ital. Modeschöpfer (1928-2007); Jil Sander, dt. Modeschöpferin (1943); Heide Schmidt, öst. Politikerin (1948); Karl Ferdinand Kratzl, öst. Kabarettist, Schauspieler und Autor (1953).

Todestage: Horaz, römischer Dichter (65-08 v. Chr.); Isabella von Bourbon-Parma, Erzherzogin von Österreich (1741-1763); Michael Six, öst. Bildhauer, Medailleur (1874-1938); Eugene O'Neill, US-Schriftsteller; Nobelpreis 1936 (1888-1953); John Carradine (eigtl. Richmond Reed C.), US-Schauspieler (1906-1988); Riccardo Malipiero, ital. Komponist und Pianist (1914-2003); Will Quadflieg, dt. Theaterschauspieler (1914-2003); Gloria Fuertes, span. Autorin (1917-1998); Pekka Pohjola, finn. Jazz- und Rockmusiker (1952-2008).

Namenstage: Oda, Modestus, Bilhildis, Virgil, Günther, Uta, Birgit, Siegfried, Jaroslav, Otto, Philipp, Albina, Gaston.