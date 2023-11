26. November 1998: In Wien nimmt die Historikerkommission zur Aufarbeitung der Fragen der "Arisierungen" (nach 1938) ihre Arbeit auf

Unter Sonntag, 26. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1903: In Rom beginnen Verhandlungen zwischen Italien und Österreich-Ungarn über einen neuen Handelsvertrag.

1918: Die Nationalversammlung von Montenegro proklamiert den Thronverlust der Dynastie Petrović-Njegoš und die Vereinigung des Landes mit dem neu gegründeten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) unter der serbischen Dynastie Karađorđević.

1938: Polen und die Sowjetunion erneuern ihren Nichtangriffspakt vom Juli 1932.

1943: Die erste Konferenz von Kairo, auf der US-Präsident Roosevelt, der britische Premierminister Churchill und der chinesische Staatschef Tschiang Kai-schek über die Nachkriegsordnung in Asien beraten hatten, geht mit der gemeinsamen Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation der Japaner zu Ende.

1948: Vittorio de Sicas Film "Fahrraddiebe" - Höhepunkt des italienischen Neorealismus - wird in Rom uraufgeführt und von Kritik und Publikum begeistert gefeiert.

1948: Erstaufführung des Films "Der Herr Kanzleirat" mit Hans Moser in der Hauptrolle.

1948: In Belgien bildet der Sozialist Paul-Henri Spaak eine Koalitionsregierung. Der Christlichsoziale Gaston Eyskens wird Vizepremier und Finanzminister.

1953: Die Sowjetunion stimmt einer Außenministerkonferenz mit den Westmächten über das Deutschlandproblem zu.

1963: Staatsoberhäupter aus aller Welt, unter ihnen die Präsidenten Frankreichs und Deutschlands, General Charles de Gaulle und Heinrich Lübke, und der österreichische Bundeskanzler Alfons Gorbach, treffen zur Teilnahme an den Beisetzungsfeierlichkeiten für den ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy, in Washington ein.

1983: Bewaffnete rauben aus einem Sicherheitsdepot des Londoner Flughafens Heathrow Goldbarren und Diamanten im Wert von umgerechnet mehr als 51 Mio. Euro.

1988: Die US-Regierung verweigert dem PLO-Vorsitzenden Yasser Arafat ein Einreisevisum. Die UNO-Vollversammlung, vor der Arafat sprechen soll, muss daraufhin ihre Tagung vorübergehend von New York nach Genf verlegen.

1988: Der Oberste Sowjet der UdSSR erklärt die vom estnischen Parlament verabschiedete Souveränitätserklärung der Baltenrepublik für verfassungswidrig.

1988: Der Europäische Filmpreis ("Felix") wird erstmals verliehen. Ausgezeichnet werden die Regisseure Krzysztof Kieślowski und Wim Wenders.

1993: In Deutschland werden die Kurdische Arbeiterpartei (PKK) und 35 Nebenorganisationen durch Verfügung des Innenministeriums verboten.

1998: Erstmals seit der Unabhängigkeit Irlands spricht ein britischer Regierungschef - Tony Blair - vor den beiden Häusern des irischen Parlaments in Dublin.

1998: In Wien nimmt die Historikerkommission zur Aufarbeitung der Fragen der "Arisierungen" (nach 1938) ihre Arbeit auf. Am 24. Februar 2003 veröffentlicht die international zusammengesetzte Kommission die Ergebnisse der einzelnen Forschungsprojekte und Gutachten.

2003: Nach mehr als einem Jahr unter britischer Direktverwaltung wählen die Nordiren ein neues Regionalparlament. Gewinner ist die radikale Democratic Unionist Partei (DUP) des protestantischen Predigers Ian Paisley. Auf katholischer Seite legt die Sinn-Féin-Partei deutlich zu.

2008: Terroristen starten eine Reihe von Anschlägen und Geiselnahmen in der indischen Millionenstadt Bombay (Mumbai), mehr als 140 Menschen sterben in den folgenden Tagen. Die Attacken richteten sich gegen mehrere Ziele in der Stadt, darunter die Luxus-Hotels Taj und Oberoi, das Restaurant Leopold's, ein jüdisches Zentrum und der Hauptbahnhof.

2008: Die EU-Kommission kündigt ein Konjunkturpaket zur Bewältigung der Wirtschaftskrise im Umfang von 200 Mrd. Euro an. Das entspricht etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der EU. Ursprünglich war von 130 Mrd. Euro die Rede gewesen.



Geburtstage: Johann Christoph Wagenseil, dt. Historiker (1633-1708); Karl Sudhoff, dt. Mediziner (1853-1938); Mihály Babits, ung. Schriftsteller (1883-1941); Milan Dubrović, öst. Publizist und ehemaliger "Die Presse"-Chefredakteur (1903-1994); Sebastián Piana, arg. Komponist und Pianist (1903-1994); Maria Dutli-Rutishauser, schwz. Schriftstellerin (1903-1995); Gordon Alexander Craig, US.-brit. Historiker (1913-2005); Patricio Aylwin Azócar, chil. Politiker (1918-2016); Imre Pozsgay, ung. Politiker (1933-2016); Elizabeth Helen "Liz" Blackburn, austral.-US-Molekularbiologin; Nobelpreis 2009 (1948); Edi Hauser, ehem. schwz. Skilangläufer (1948).

Todestage: Joseph Graf von Colloredo-Mels und Wallsee, öst. Feldmarschall (1735-1818); Carl Friedrich Naumann, dt. Mineraloge (1797-1873); Amelita Galli-Curci, ital. Opernsängerin (1882-1963); Arnold Zweig, dt. Schriftsteller (1887-1968); Carl Seemann, dt. Pianist (1910-1983); Bernardo Bertolucci, ital. Regisseur (1940-2018) (nach anderen Angaben 1941-2018); Stephen Hillenburg, US-Erfinder der Zeichentrickserie "SpongeBob" (1961-2018).

Namenstage: Konrad, Gebhard, Silvester, Petrus, Johannes B., Delphine, Leonhard, Dominikus, Ida.