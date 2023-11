15. November 1983: Niedrigster Wasserstand der Donau seit hundert Jahren (70 cm in Wien), der Schiffsverkehr muss eingestellt werden

Unter Mittwoch, 15. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1818: Das Königreich Frankreich unter Ludwig XVIII. wird durch das Aachener Protokoll von Großbritannien, Österreich, Russland und Preußen in den Kreis der europäischen Mächte aufgenommen.

1848: In Berlin wird die preußische Nationalversammlung durch das Militär aufgelöst. Die auseinander gejagten Abgeordneten verabschieden einen Aufruf zur Steuerverweigerung.

1903: In Prag wird das Musikdrama "Tiefland" von Eugène d'Albert, Hauptwerk des Verismus, uraufgeführt.

1908: Belgien übernimmt den (1884/85 mit Zustimmung der Großmächte errichteten) "Kongo-Staat", bis dahin eine Privatdomäne des Souveräns, König Leopold II., als Kolonie. (Das Ausbeutungssystem, das dem Monarchen durch Zwangsarbeit und Raubbau an Kautschuk- und Elfenbeinbeständen hohe Gewinne brachte, war in Europa auf wachsende Kritik gestoßen.)

1923: Die Ausgabe von Rentenbankscheinen ("Rentenmark") beendet in Deutschland die Inflation, die schwindelnde Höhen erreicht hatte. (Am 1. November kostete ein Pfund Brot 260 Mrd. Mark). Umtauschverhältnis: Eine Billion Papiermark entsprechen einer Rentenmark.

1928: In Italien wird der "Große Faschistische Rat" unter Vorsitz Mussolinis in den Rang eines Verfassungsorgans erhoben.

1933: Der provisorische Vorarlberger Radiosender wird in Betrieb genommen.

1948: Das britische Unterhaus verabschiedet mit den Stimmen der Labour-Mehrheit das Gesetz über die Verstaatlichung der Eisen- und Stahlindustrie.

1948: In der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands werden die ersten Geschäfte der staatlichen "Handelsorganisation" (HO) eröffnet. Damit soll der Privathandel eingeschränkt werden.

1973: Im Nahen Osten beginnt der israelisch-ägyptische Gefangenenaustausch, der am 22. November abgeschlossen wird.

1983: Der Führer der türkischen Zyprioten, Rauf Denktas, ruft in dem (seit 1974) unter türkischer Militärokkupation stehenden nördlichen Teil der Mittelmeerinsel eine "Türkische Republik Nordzypern" aus, die nur von Ankara anerkannt wird.

1983: Niedrigster Wasserstand der Donau seit hundert Jahren (70 cm in Wien), der Schiffsverkehr muss eingestellt werden.

1988: Der Palästinensische Nationalrat (Exilparlament) proklamiert in Algier einen unabhängigen Staat Palästina in den von Israel besetzten Gebieten Westjordanland und Gaza-Streifen mit Jerusalem als Hauptstadt. Die Staatsausrufung wird von der überwiegenden Mehrheit der UNO-Mitglieder anerkannt.

1993: Puerto Rico optiert in einer Volksabstimmung für die Beibehaltung des bisherigen Status innerer Autonomie (weder Loslösung von den USA noch Erhebung zum 51. US-Staat).

1993: Die UNO stellt die Fahndung nach dem somalischen Milizführer General Mohammed Farah Aidid ein, nachdem eine amerikanische Militäraktion zu seiner Ergreifung in Mogadischu zum Fiasko geworden war.

2003: Anschläge auf zwei Synagogen in Istanbul fordern 23 Todesopfer und rund 300 Verletzte. Die Terrororganisation Al Kaida bekennt sich zu den Attentaten.

2008: Landeshauptmann-Stellvertreter Uwe Scheuch wird mit 96,2 Prozent der Delegiertenstimmen zum neuen Kärntner BZÖ-Obmann gewählt. Er tritt die Nachfolge des tödlich verunglückten Landeshauptmanns Jörg Haider an.

2008: Die größten Industrie- und Schwellenländer der Welt (G-20) einigen sich auf eine umfassende Reform des globalen Finanzsystems um eine Wiederholung der aktuellen schweren Finanzkrise zu verhindern. Künftig sollen alle Finanzmärkte, Finanzprodukte und Finanzmarktteilnehmer einer Regulierung oder angemessenen Überwachung unterworfen werden.

2008: Somalische Piraten entführen im Indischen Ozean den saudi-arabischen Supertanker "Sirius Star". Am 9. Jänner 2009 wird das Schiff freigegeben, es soll ein Lösegeld in Höhe von drei Millionen US-Dollar (2,20 Mio. Euro) gezahlt worden sein.



Geburtstage: William Pitt (d. Ä.), Earl of Chatham, brit. Staatsmann (1708-1778); Sir Friedrich Wilhelm Herschel, dt.-brit. Astronom (1738-1822); Rüdiger von Wechmar, dt. Diplomat (1923-2007); Marc Moret, schwz. Industriemanager (1923-2006); Abdallah Frangi, paläst. Politiker (1943); Georg Ringsgwandl, bayr. Kardiologe, Kabarettist und Liedermacher (1948); Maria Bill, schwz.-öst. Schauspielerin/Sängerin (1948).

Todestage: André-Eugène Blondel, frz. Physiker und Erfinder des Oszillographen (1863-1938); Fritz Reiner, US-Dirigent öst.-ungar. Herkunft (1888-1963); Ernst Koref, öst. Politiker (SPÖ) (1891-1988); Margaret Mead, US-Anthropologin (1901-1978); Tyrone Power, US-Schauspieler (1914-1958); Glafkos Klerides, zypr. Politiker; Präsident von 1993-2003 (1919-2013); Zhores Alexandrowitsch Medwedjew (Medvedev), sowejet. Biologe (1925-2018); Peter W. Jansen, dt. Filmkritiker/-publizist (1930-2008); Mohamed Choukri, marokkan. Schriftsteller (1935-2003); Stokely Carmichael, US-Bürgerrechtler (1941-1998).

Namenstage: Leopold, Albert, Marinus, Ilona, Arthur, Eugenius, Josef, Desiderius, Helene.