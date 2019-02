Nur Schnösel brauchen Manieren

Vergessen Sie die Höflichkeit. Das einzige wirksame Mittel für ein gedeihliches Miteinander ist gegenseitiger Respekt.

Halten Sie sich von höflichen Menschen fern. Die bringen Sie nicht weiter. Überall dort, wo Manieren und Höflichkeit eingefordert werden, herrscht am Ende die Überheblichkeit oder die Verachtung des

Gegenübers. Aktuell ist das am besten im Internet zu beobachten. Dort ging der Versuch, Manieren zu installieren, ziemlich in die Hose. In den Foren nennt man das

Netiquette oder Netikett. Das hat nichts mit dem Eigenschaftswort "nett" zu tun. "Netiquette" ist ein Kofferwort aus dem englischen Net (Netz) und dem französischen etiquette (Verhaltensregeln). Trotz der Aufforderung, sich in Foren manierlich zu benehmen, mutierten die meisten Kommunikationsplattformen zu Gewächshäusern der Niedertracht. Und was bei der Einhaltung von Manieren noch bedacht werden sollte: Mit etwas Sprachgefühl kann man Menschen auch mit blumigen Worten grob beleidigen. Ein

gutes Beispiel dafür ist eine Gourmetkritik von

Edmond Sailland, die er unter seinem Pseudonym Curnonsky im frühen 20. Jahrhundert verfasste: