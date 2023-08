Plus

In vielen Ländern gibt es den Nutri-Score, der den Nährwert von Produkten zeigt. Was seine Einführung in Österreich brächte, ist umstritten.

BILD: SN/WWW.PICTUREDESK.COM Der Nutri-Score ist in etlichen EU-Ländern bereits gut etabliert. BILD: SN/MEDUNI WIEN Tilman Kühn ist Professor für Public Health Nutrition am Zentrum für Public Health der MedUni Wien – und eindeutig für die Einführung des verpflichtenden Nutri-Scores auch in Österreich.