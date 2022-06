ÖAW-Präsident Faßmann: "Wohlstand ist nur durch Forschung zu halten"

Die Akademie der Wissenschaften erneuern, Grundlagenforschung ausbauen: Das will Heinz Faßmann. Und er kann gut über sich lachen.

Der Geograf und Ex-Minister Heinz Faßmann (66) ist mit 1. Juli Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

Wie sehen Sie Österreich in puncto Forschung aufgestellt? Kritikern zufolge gibt es noch viel Luft nach oben ... Heinz Faßmann: Wir sind grundsätzlich gut aufgestellt. Unsere Forschungs- und Entwicklungsquote liegt bei 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit sind wir Nummer drei in Europa und weltweit unter den Top 10. Wir haben eine gewisse Schwäche beim Output - gemessen an Erfindungen, Patenten ...