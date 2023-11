ÖAW neuer Sitz des Europäischen Akademieverbunds

Geschäftsstelle des Europäischen Wissenschaftsverbunds ab 1. Jänner an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften angesiedelt.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) übernimmt mit Anfang 2024 den Sitz der Geschäftsstelle der European Academy Science Advisory Council (EASAC). Der Zusammenschluss von 30 europäischen Wissenschaftsakademien erarbeitet Berichte und Stellungnahmen zu aktuellen und relevanten Fragen, um EU-Institutionen, Politik und Zivilgesellschaft wissenschaftsbasiert zu beraten. Das EASAC-Büro wird zumindest bis 2026 in Wien angesiedelt sein, teilte die Akademie mit.

Die EASAC-Berichte behandeln vorrangig die Bereiche Klima, Energie, Umwelt und Gesundheit, zuletzt etwa zu den Themen "Zukunft von Gas" oder "Tiefseebergbau". Für ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sind diese Papiere "eine maßgebliche Grundlage wissenschaftsbasierter politischer Entscheidungen in schwierigen Fragen". Er sieht in der Ansiedlung des EASAC-Büros "eine Auszeichnung für den Standort Österreich und für die Stadt Wien".

Die Leitung der EASAC-Geschäftsstelle wird Georg Bërveniku-Brunner, in der ÖAW für Strategie und Organisationsentwicklung zuständig, übernehmen. Die Zusammenarbeit wird am 6. November beim Joint Academy Day vorgestellt, den die ÖAW und EASAC zum Thema "Lösungen für nachhaltige Energiegewinnung" in Wien abhalten.