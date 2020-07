Politische Dokumente zur Ersten und Zweiten Republik sowie zur Geschichte der Christlichsozialen Partei werden nun digitalisiert und online gestellt. Jeder soll Zugriff haben.

So gut wie alle Länder der Welt sind derzeit intensiv mit der Gegenwart beschäftigt, mit der Bekämpfung von Pandemie und Wirtschaftskrise. Der Gedanke an Geschichte kann in diesem Geschehen keine Priorität haben. Die Vergangenheit außer Acht zu lassen wäre dennoch ...