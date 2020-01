Österreich will mehr Nationalparks

Das Land ist nicht nur eine kulturelle Schatzkammer, sondern auch eine der Natur und der vielfältigen Landschaften. Im Programm der neuen Regierung sind etliche Maßnahmen für den Schutz von Umwelt und Ökosystemen vorgesehen.

Im Programm der neuen türkis-grünen Regierung nehmen Umwelt- und Naturschutz eine wichtige Position ein. So sollen etwa mittels Förderungen mehr Pfandflaschen in Verkehr gebracht werden, Plastikverpackungen um 20 Prozent reduziert werden. Für Pestizide und Nitrate sollen neue Reduktionsziele kommen, der Flächenverbrauch soll eingeschränkt werden.

Naturschutzorganisationen erfreut auch diese Nachricht: Österreichs bestehende Nationalparks sollen erweitert werden und neue Schutzgebiete dieser Art sowie Wildnisgebiete geschaffen werden. In Österreich bestehen laut Umweltbundesamt sechs international anerkannte Nationalparks: Es sind dies der Nationalpark Donau-Auen in Niederösterreich und Wien, Hohe Tauern in Kärnten, Salzburg und Tirol, Neusiedler See im Burgenland, Thayatal in Niederösterreich,

Kalkalpen in Oberösterreich und Gesäuse in der Steiermark.

Bernhard Kohler ist Biologe und beim WWF (World Wide Fund For Nature) Österreich für das Programm "Arten- und Lebensraumschutz" zuständig: "In Nationalparks hat der Schutz der Natur und der natürlichen Vielfalt absoluten Vorrang, doch der Mensch ist nicht ausgeschlossen. Nationalparks sollen Rückzugsräume der Stille und mittlerweile auch der Technikfreiheit sein sowie Orte, wo der Mensch der Natur begegnen kann. Die Sehnsucht danach wächst. Gänzlich unbeeinflusste Natur gibt es in Mitteleuropa aber nur noch wenig. Doch man versucht, solche Wildnisgebiete zu schaffen, in denen die Natur gänzlich sich selbst überlassen bleibt."

Streng geschützt sind in Österreich laut WWF rund 2,8 Prozent der etwa 83.879 Quadratkilometer oder 8.387.900 Hektar großen Staatsfläche. Sehr streng geschützt sind 1,2 Prozent. Diese sollen auf zwei Prozent erhöht werden. "Das sind 67.000 Hektar. Das ist nicht wenig", sagt Bernhard Kohler. Möglichkeiten der Erweiterung gibt es vor allem in den Hochgebirgen, in abgelegenen Räumen, die nicht erschlossen sind, wie in den Hohen Tauern, den Zillertaler Alpen, den Ötztaler Alpen, im Karwendel und im Toten Gebirge.

Im Tiefland könnte man den Nationalpark Donau-Auen entlang der March in Richtung Norden erweitern. "Dort gibt es noch schöne Auwälder. Wir haben ein großes Reservat, das wir einbringen können", sagt Bernhard Kohler. Ein Ansprechpartner für den Ausbau sind zudem die Österreichischen Bundesforste. Sie bewirtschaften für die Republik Österreich rund 850.000 Hektar Naturflächen, davon etwa 510.000 Hektar Wald. Das sind rund zehn Prozent der gesamten Staatsfläche. "Die Bundesforste haben in ihren Gebieten schon vieles zum Naturschutz beigetragen. Sie sind ein wichtiger Partner", sagt Bernhard Kohler.

In Österreich gilt der Vertragsnaturschutz. Das bedeutet, dass Flächen im partnerschaftlichen Einverständnis mit Grundeigentümern, Bauern und anderen Interessenvertretern unter Schutz gestellt werden. Förderungen gibt es etwa für Pflegemaßnahmen und traditionelle Bauweisen. Der Tourismus muss sanft sein.

Naturschutz nur in ausgewiesenen Regionen zu betreiben wäre allerdings der falsche Weg. "Es darf nicht sein, dass wir strenge Schutzgebiete haben und der Rest der Landschaft kaputtgemacht wird", stellt Bernhard Kohler fest. Außer den städtischen Flächen, intensiv genutzten Agrarflächen und Schutzgebieten gebe es noch die Möglichkeiten "dazwischen". "Im Regierungsprogramm steht auch die Förderung der Biodiversität - also der Artenvielfalt -, für die eine bestehende Strategie überarbeitet wird und für die jetzt wirklich Geld vorhanden sein soll. Die Strukturvielfalt des Landes, der Ausbau von Biotopen und die Wiederherstellung von degradierten Ökosystemen werden beachtet. Das alles sind sehr positive Ansätze. Wir sehen darin große Chancen", sagt Bernhard Kohler.

Dass aus diesen Chancen Taten werden, dafür werden sich die Mitglieder der Umwelt- und Naturschutzverbände in Österreich starkmachen.