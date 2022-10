Österreicher mit Nobelpreis: Die Vorgänger des Herrn Zeilinger - und was die meisten nicht über sie wussten

Anton Zeilingers Vorgänger. Dutzende Österreicher bekamen bereits Nobelpreise - viele von ihnen hatten auch eine dunkle Seite. Das Dritte Reich zerstörte das Biotop der Denker. Können wir an die Zeit davor anknüpfen?

So etwas gab es in Österreich zuletzt selten - dass sich fast etwas wie "Wissenschafts-Patriotismus" breitmacht. Zu verdanken ist das Anton Zeilinger, dem genialen Quantenphysiker. "Wir sind Nobelpreisträger", könnten wir jetzt jubeln. Stattdessen wagen wir den Blick zurück in die Geschichte des wichtigsten Wissenschaftspreises. Und stellen fest: Dutzende haben ihn bekommen, die entweder im heutigen Österreich leben und lebten oder jedenfalls auf jenem von Habsburg beherrschten Staat, der bis 1918 existierte. Doch der Wahn und Massenmord des Nazi-Regimes stellten einen ...