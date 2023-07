Österreichische Forschungsarbeit: Fossile Korallen bieten Blick in die Zukunft der biologischen Vielfalt

Die letzte erdgeschichtliche Warmzeit, die mit dem aktuellen Klimawandel vergleichbar ist, liegt 125.000 Jahre zurück. Wiener Forscher untersuchen diese nun anhand von fossilen Korallenriffen in Ägypten und im Sudan.

Die Auswirkungen der letzten Warmzeit auf die Riffe zeigen, wie sich heutige Korallenpopulationen entwickeln könnten. Laut ersten Resultaten wird die Biodiversität mit steigender Distanz zum Äquator größer, teilte der Wissenschaftsfonds (FWF) per Aussendung mit.

Eine der großen Auswirkungen des gegenwärtigen Klimawandels auf die Biodiversität ist die weltweite Veränderung der Ökosysteme von Korallenriffen. In ihrer Funktion als Küstenschutz und Nahrungsmittellieferant sind die Riffe von großer Bedeutung. Deswegen haben Korallenbleiche und -abwanderung sowie das Aussterben der Lebewesen schwerwiegende Folgen für Küstenregionen.

Vor etwa 125.000 Jahren, in der letzten Warmzeit vor dem gegenwärtigen Holozän, stiegen die Temperaturen auf ein Niveau, das heute einem Anstieg von etwa zwei Grad über dem vorindustriellen Wert entspricht. Zwar ging das damals nicht so schnell wie der menschgemachte Klimawandel heute, aber Forschung zu den Auswirkungen der sogenannten Eem-Warmzeit kann bei der Prognose aktueller Veränderungen der Biodiversität an den Riffen helfen. "Eine These zur Entwicklung der Riffe im Roten Meer ist, dass die zunehmende Hitze zur Abwanderung der Korallenpopulationen in den etwas kühleren Norden des Gewässers führt", sagte der Paläontologe Martin Zuschin von der Universität Wien in der Aussendung. "Es liegt also nahe, in diesem nördlichen Teil auch nach fossilen Riffterrassen zu suchen."

Der "Diversitätsgradient" ist dabei ein Werkzeug, dass die Artenvielfalt am jeweiligen Breitengrad anzeigt. "Normalerweise nimmt die Biodiversität Richtung Äquator zu, hier ist es aber umgekehrt - weil es weiter im Süden zu heiß wurde", meinte Zuschin gegenüber der APA. Bis jetzt umfasse die Untersuchung aber erst drei Breitengrade, weitere Resultate sind noch abzuwarten. Außerdem wolle das Team analysieren, ob bei gegenwärtigen Riffen im Sudan ein ähnlicher Gradient zu finden ist, der über eine Abnahme der Diversität Auskunft geben würde.

Die Wiener Forschungsgruppe sei eine von wenigen weltweit, die Fossilien aus Ägypten ausführen dürfe, betonte Zuschin. Durch die Untersuchung von Proben im Labor gelang so die Bestimmung der Feuerkoralle oder "Millepora" als sogenannte Schlüsselgattung: "Man kann die Feuerkoralle jetzt erkennen. Vom Habitat her ist sie auf die ganz seichten Stellen mit hoher Wasserenergie beschränkt", so der Wissenschafter zur APA. Deswegen könne man anhand der Korallenart jetzt gut unterscheiden, ob es sich bei deren Fundort um eine Riffkante oder einen Riffhang gehandelt hat.

Das Forscherteam hat für die Analyse der fossilen Riffe eine Reihe von Orten entlang des Roten Meeres in Ägypten und im Sudan besucht. Dabei sammelte es auch reichlich Erfahrung mit Herausforderungen, die nicht immer nur wissenschaftlicher Natur waren. Die fossilen Lagerstätten seien allesamt in militärischen Sperrgebieten. Die Covid-Krise sowie politische Unruhen im Land hätten die Untersuchungen im Sudan zusätzlich verzögert. Aber: "Wir haben gute Kontakte geknüpft. Sobald der Bürgerkrieg dann hoffentlich vorbei ist, werden wir bei den fossilen Riffen im Sudan weitermachen", sagte Zuschin zur APA.