"Oft kommt der Wald nicht zurück"

Auf der ganzen Welt brennen seit Wochen Wälder. Millionen Hektar an dringend benötigten Ökosystemen sind verloren. Die verbrannten Gebiete brauchen sorgfältige Beobachtung - und Geduld.

Seit Wochen wüten im Mittelmeerraum von Portugal bis in die Türkei, in Russland, in Nordamerika, in Brasilien Waldbrände. Die Verluste sind allein an den Zahlen gemessen verheerend. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: 116.000 Hektar Wald in Griechenland, drei Millionen Hektar in Sibirien, 7000 Hektar in einem Naturschutzgebiet im Süden Frankreichs. Eine Satellitenkarte der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA zeigt in Echtzeit, wo die Feuer lodern. Es sieht aus, als stünde die halbe Erde in Flammen. Die Politiker der betroffenen Länder ...