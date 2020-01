Es ist der soziale Kitt. Nicht nur im Privatleben, sondern auch am Arbeitsplatz. Ein vertrauensvolles Betriebsklima beeinflusst Arbeitsfähigkeit, Motivation und Leistung stärker als Geld.

Ohne Vertrauen gibt es kein gedeihliches Miteinander. Nicht im Privatleben und auch nicht am Arbeitsplatz. Der renommierte amerikanische Soziologe Richard Sennett hat dies in seinem Buch "Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus" so zusammengefasst: "Eine Gesellschaftsordnung, die den ...