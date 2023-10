31. Oktober 1918: Auf Antrag des Christlichsozialen Wilhelm Miklas, des späteren Bundespräsidenten, werden die Farben Rot-Weiß-Rot zu Staatsfarben erklärt

Unter Dienstag, 31. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1448: In Konstantinopel stirbt der vorletzte byzantinische Kaiser Johannes VIII. aus der Paläologen-Dynastie. Er hatte die auf dem Konzil von Ferrara-Florenz (1439) beschlossene Wiedervereinigung mit der Westkirche vorangetrieben, die jedoch von der Geistlichkeit und dem Volk nicht akzeptiert wurde.

1848: Kaiserliche Truppen unter dem Kommando von Feldmarschall Fürst Windischgrätz schlagen nach blutigen Kämpfen den dritten allgemeinen Aufstand ("Oktoberrevolution") in Wien nieder. Cäsar Wenzel Messenhauser, Kommandant der Nationalgarde und Anführer der Aufständischen, ergibt sich und wird hingerichtet.

1888: John Boyd Dunlop, ein irischer Tierarzt, erhält ein Patent auf den Luftreifen, der den Vollgummireifen verdrängt und maßgeblichen Anteil am Erfolg von Fahrrad und Automobil hat.

1918: Der letzte von Kaiser Karl ernannte österreichische Ministerpräsident Heinrich Lammasch überträgt der provisorischen Regierung unter Vorsitz des Sozialdemokraten Karl Renner die Amtsgewalt.

1918: Auf Antrag des Christlichsozialen Wilhelm Miklas, des späteren Bundespräsidenten, werden die Farben Rot-Weiß-Rot zu Staatsfarben erklärt.

1918: In Budapest wird Graf Mihály Károlyi ungarischer Regierungschef. Der frühere Ministerpräsident Graf István Tisza wird in seiner Wohnung von Revolutionären erschossen.

1918: Mit dem Flaggschiff "Viribus Unitis" wird die k.u.k. Kriegsmarine im Kriegshafen Pola an den neuen südslawischen Staat übergeben.

1918: Alliierte Truppen landen in Triest.

1923: 350 Millionen Inflationsmark muss der erste offizielle Rundfunkhörer Deutschlands für die postalische Genehmigung zum Empfang von Rundfunksendungen bezahlen.

1948: Max Schmeling bestreitet in Berlin seinen letzten Boxkampf und verliert über zehn Runden gegen Richard Vogt.

1958: Eröffnung der Genfer Konferenz zur Einstellung der Atomwaffenversuche.

1963: Eine Explosion während einer Eisrevue in Indianapolis kostet 68 Menschen das Leben.

1968: US-Präsident Johnson gibt die Einstellung der Luftangriffe gegen Nordvietnam bekannt.

2003: Nach 27 Jahren stellt die Fluggesellschaft "British Airways" ihre Überschallflüge mit der "Concorde" ein. "Air France" zog ihre Maschinen bereits im Mai aus dem Verkehr.

2003: Die UNO-Generalversammlung beschließt die Anti-Korruptions-Konvention. Alle Staaten sollen Bestechung in Politik und Wirtschaft zu strafbaren Handlungen erklären und entsprechend verfolgen.

2008: Nach mehr als acht Monaten Geiselhaft in der Sahara werden die Salzburger Touristen Wolfgang Ebner (51) und Andrea Kloiber (43) in Mali freigelassen.

2018: Das Aus für Plastikteller, Strohhalme und andere Kunststoff-Wegwerfprodukte in Europa rückt näher. Die EU-Staaten stimmen für ein Verbot von Einwegplastik.



Geburtstage: Meindert Hobbema, niederl. Maler (1638-1709); Sir Joseph Wilson Swan, brit. Erfinder (1828-1914); Sir George Hubert Wilkins, austr. Polarforscher (1888-1958); August Everding, dt. Regisseur und Intendant (1928-1999); Roland Düringer, öst. Kabarettist und Schauspieler (1963); Dermot Mulroney, US-Schauspieler (1963).

Todestage: Johannes VIII. Palaiologos, Kaiser von Byzanz (1391-1448); Paul D. White, US-Herzspezialist (1886-1973); Egon Schiele, öst. Maler (1890-1918); Federico Fellini, ital. Filmregisseur (1920-1993); River (Jude) Phoenix, US-Schauspieler (1970-1993).

Namenstage: Wolfgang, Christoph, Quirin, Notburga, Elisabeth, Thomas, Lukas, Jutta.