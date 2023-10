30. Oktober 1973: Beginn der Truppenabbaugespräche in Wien. Zwölf NATO- und sieben Warschauer-Pakt-Staaten nehmen daran teil

Unter Montag, 30. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1793: In der französischen Revolution lässt der regierende "Wohlfahrtsausschuss" 21 girondistische Abgeordnete verhaften und hinrichten.

1883: Österreich-Ungarn schließt mit Rumänien ein geheimes Defensivbündnis gegen Russland.

1918: Die Provisorische Nationalversammlung nimmt in Wien die von Karl Renner ausgearbeitete provisorische Verfassung an und wählt einen Staatsrat mit 20 Mitgliedern.

1918: Die Türkei und die Ententemächte schließen in Mudros einen Waffenstillstand.

1928: Auf dem Parteitag der österreichischen Sozialdemokraten in Wien kann sich der pragmatische Flügel um Karl Renner, der für eine Regierungsbeteiligung eintritt, nicht durchsetzen.

1938: Die amerikanische Radiostation CBS strahlt die Hörspielinszenierung von Orson Welles des Romans "Krieg der Welten" aus. Viele Zuhörer glauben an die Landung von außerirdischen Wesen. In New York bricht daraufhin eine Massenhysterie aus.

1938: Reichskanzler Adolf Hitler schafft per Erlass den neuen Gau "Sudetenland" und ernennt Konrad Henlein zum Gauleiter und Reichsstatthalter.

1943: Die Moskauer Außenministerkonferenz der Alliierten beschließt die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs, des ersten Opfers der nazideutschen Aggression. Der dem Land am 13. März 1938 aufgezwungene "Anschluss" wird für null und nichtig erklärt.

1963: Algerisch-marokkanische Verhandlungen in Bamako (Mali) führen zur Feuereinstellung in dem am 14.10. ausgebrochenen Grenzkrieg.

1973: Beginn der Truppenabbaugespräche in Wien. Zwölf NATO- und sieben Warschauer-Pakt-Staaten nehmen daran teil.

1998: Bei einem Feuer in einem Tanzsaal in Göteborg in Schweden kommen 63 Jugendliche ums Leben, die meisten von ihnen stammen aus dem früheren Jugoslawien.

2013: Die Boston Red Sox gewinnen die World Series der Major League Baseball (MLB) gegen die St. Louis Cardinals. Boston entscheidet das sechste Spiel der Finalserie vor Heimpublikum 6:1 für sich und holt mit 4:2-Siegen den dritten Titel seit 2004 bzw. den insgesamt achten.



Geburtstage: Sophie Charlotte, Königin von Preußen (1668-1705); Daniel Nathans, US-Mikrobiologe (1928-1999); Johanna von Koczian, dt. Schauspielerin (1933); Christian Josef Baha, öst. Unternehmer; 1995 Mitbegründer und Alleineigentümer der Investmentgesellschaft "Superfund" (1968).

Todestage: Madame d'Ora (eigtl. Dora Philippine Kallmus) öst. Fotografin (1881-1963); Emmerich Kálmán, öst./ungar. Komponist (1882-1953); Paul Misraki, frz. Komponist (1908-1998); Frank Wess, US-Jazzmusiker (1922-2013); Erika Mahringer (verh. Spieß), ehem. öst. Skirennläuferin (1924-2018); Franco Bonisolli, ital. Operntenor (1937-2003).

Namenstage: Alfons, Dietger, Luitburg, Gerhard, Klaudius, Dieter, Dorothea, Bernhard, Marcellus.