15. Oktober 1988: In Wackersdorf in Bayern demonstrieren 10.000 Menschen gegen die im Bau befindliche Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstäbe

Unter Sonntag, 15. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1783: Der französische Physiker Jean-François Pilâtre de Rozier unternimmt in La Muette bei Paris mit einem Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier die erste bemannte Luftfahrt. Sie dauert vier Minuten.

1848: Mit einem Schnellsegler eröffnet die HAPAG ("Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft") den transatlantischen Liniendienst zwischen Hamburg und New York.

1848: In Berlin verschärfen sich die Spannungen zwischen Arbeiterschaft und Bürgerwehr. Bei Kämpfen sind zwölf Tote zu beklagen.

1903: In Deutsch-Südwestafrika gehen Kolonialtruppen gegen Angehörige des Hottentotten-Volkes vor und provozieren damit einen vierjährigen Aufstand, dessen Niederschlagung Zehntausende von Menschenleben fordert.

1918: Die Regierung des letzten türkischen Sultans Mehmed VI. Vahideddin richtet eine Waffenstillstandsnote an die USA.

1918: In Flandern müssen die Deutschen weiter zurückweichen.

1933: Hitler legt in München den Grundstein zum "Haus der Deutschen Kunst".

1938: In Dresden wird die Oper "Daphne" von Richard Strauss uraufgeführt.

1938: Das "Gesetz über Gebietsveränderungen im Lande Österreich" vom 1. Oktober tritt in Kraft. Aus niederösterreichischen Gemeinden werden die Wiener Bezirke 22 bis 26 gebildet (22. Bezirk: Groß-Enzersdorf, 23. Bezirk: Schwechat, 24. Bezirk: Mödling, 25. Bezirk: Liesing, 26. Bezirk: Klosterneuburg). Nach dem Zweiten Weltkrieg werden 80 der von Wien eingemeindeten Gemeinden an Niederösterreich rückgegliedert.

1948: Chinesischer Bürgerkrieg: Zhifu (Tschifu), die letzte von Kuomintang-Truppen gehaltene Stadt auf der Shandong (Schantung)-Halbinsel, wird von der kommunistischen "Volksbefreiungsarmee" eingenommen.

1958: Brüsseler Weltausstellung: Der von Karl Schwanzer erbaute Österreich-Pavillon wird mit einer Goldenen Medaille ausgezeichnet.

1963: Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, tritt im Alter von 87 Jahren nach vierzehnjähriger Amtszeit zurück. (Nachfolger wird Wirtschaftsminister Ludwig Erhard, der "Vater des Wirtschaftswunders" der Nachkriegszeit).

1968: "Prager Herbst": Die weitere Stationierung sowjetischer Interventionstruppen in der ČSSR wird vertraglich geregelt.

1968: Mit der Weisung "Weg mit dem Abfall, frisches Blut in unsere Reihen!" ordnet der chinesische KP-Vorsitzende Mao Zedong (Mao Tse-tung) die gänzliche Neuorganisierung der durch die "Kulturrevolution" erschütterten Partei an.

1973: Nach schweren Unruhen wird in Thailand der Militärdiktator Marschall Thanom Kittikachorn entmachtet.

1978: Der US-Kongress stimmt nach heftigen Auseinandersetzungen dem Energie-Sparprogramm von Präsident Jimmy Carter zu.

1988: In Wackersdorf in Bayern demonstrieren 10.000 Menschen gegen die im Bau befindliche Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstäbe.

1993: Der Friedensnobelpreis wird dem Präsidenten des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), Nelson Mandela, und dem südafrikanischen Staatschef Frederik de Klerk zuerkannt.

2003: Mit "Shenzhou 5" startet die Volksrepublik China, mit einer Trägerrakete vom Typ "Langer Marsch 2F", ihr erstes bemanntes Raumschiff vom Weltraumbahnhof Jiuquan in der Provinz Gansu.

2008: Radprofi Bernhard Kohl gibt das Lügen auf und gesteht tränenreich, dass sein dritter Platz bei der Tour de France mit Hilfe von Doping zustande gekommen ist. Der Niederösterreicher gibt in einer lediglich für wenige ausgewählte Medienvertreter zugelassenen Pressekonferenz zu, das Blutdopingmittel CERA, ein EPO-Präparat der dritten Generation, eingenommen zu haben.

2013: Erben der österreichisch-jüdischen Sammlerfamilie Lederer bringen beim österreichischen Kulturministerium einen Antrag auf Restitution des berühmten "Beethovenfries" von Gustav Klimt ein. Der Kunstrückgabebeirat empfiehlt 2015 keine Rückgabe. Der Wandfries, ein Hauptwerk des Wiener Jugendstils, wurde 1973 von der Republik Österreich erworben und ist in der Secession ausgestellt.



Geburtstage: Evangelista Torricelli, ital. Physiker und Mathematiker (1608-1647); Daniel Gottlieb Moritz Schreber, dt. Mediziner und Pädagoge (1808-1861); Paul Reynaud, frz. Staatsmann (1878-1966); Maria Waser, schwz. Schriftstellerin (1878-1929); Paul Bernecker, öst. Wirtschaftswissenschafter (1918-2003); John Kenneth Galbraith, amer. Wirtschaftswissenschafter (1908-2006); Italo Calvino, ital. Schriftsteller (1923-1985); Samora Moisés Machel, erster Präsident von Mozambique (1933-1986); Fela Anikulapo Kuti, nigerian. Musiker (1938-1997); Chris de Burgh, brit. Sänger (1948); Katharina Wackernagel, dt. Schauspielerin (1978); Andreas Ivanschitz, öst. Fußballspieler (1983).

Todestage: Heilige Hedwig, Herzogin von Schlesien (1174-1243); Helene Mayer, dt. Fechterin (1910-1953).

Namenstage: Theresia, Thekla, Herfried, Bandolf, Aurelia, Hedwig, Walter, Elisabeth.