Omikron-Mitentdecker Preiser im SN-Interview: "Mit Aussagen muss man vorsichtig sein"

Virologe Wolfgang Preiser hat Omikron in Südafrika mitentdeckt. Ein Gespräch über die Tücken der Variante und der Forschung dazu.

Herr Preiser, Sie sind Mitglied des Forschungskonsortiums, das Omikron vor rund drei Wochen in Südafrika entdeckt hat. Was dachten Sie, als Sie die Variante sequenziert haben? Wolfgang Preiser: Ich muss zugeben, ich hatte ein kleines Déjà-vu: Es ist nun fast genau ein Jahr her, dass wir die Beta-Variante des Coronavirus hier in Südafrika gefunden haben. Omikron haben wir eher zufällig bei Proben entdeckt. Es war sofort klar, dass es an einigen kritischen Stellen, wie etwa dem Oberflächenprotein, Mutationen gibt. Die ...