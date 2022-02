OneWeb hebt Anzahl an von Austro-Firma isolierten Satelliten auf mehr als 500

Die nächsten 34 Internetsatelliten des britisch-indischen Unternehmens OneWeb sollen am Donnerstagabend vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus ins All starten. Damit würden sich dann erstmals mehr als 500 Satelliten mit einer Thermoisolation der Wiener Weltraumfirma Ruag Space im All befinden, wie das laut Eigenangaben größte Weltraumunternehmen Österreichs mitteilte.

Produziert werden die mehrlagigen, hauchdünnen metallbedampften Kunststofffolien in Berndorf (NÖ), wo rund 20 Personen mit der Fertigung beschäftigt sind. Ihre Premiere feierte die Technologie im Jahr 1991 mit der Isolation für das SOHO-Sonnenobservatorium der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA und der NASA, sowie für die Cluster-Mission der beiden Institutionen. Mittlerweile schützen derartige Isolationen fast alle Satelliten der europäischen Weltraumagentur ESA, so das Unternehmen: "Derzeit befinden sich rund 5.000 aktive Satelliten im Weltall, somit wird etwa jeder zehnte Satellit von Thermalschutz aus Österreich geschützt." Das Gros der nach einem erfolgreichen Start heute Abend im All befindlichen, dann über 500 Systeme entfällt auf die umfangreiche Satellitenflotte der Firma OneWeb. Dann sind insgesamt 428 der jeweils rund 150 Kilogramm schweren Kleinsatelliten auf ihren niedrigen Umlaufbahnen in ungefähr 1.200 Kilometern Höhe unterwegs. Es handelt sich um den 13. Start im Rahmen des Projekts zum Aufbau eines Breitbandinternetangebots, das auch in entlegene Regionen reichen soll. Im ersten Ausbauschritt soll die Flotte rund 650 Satelliten umfassen.