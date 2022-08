Oppenheimer und die Bombe: Die Angst, die vor 80 Jahren begann

Vor 80 Jahren gab es grünes Licht für das "Manhattan Project" - die Atomgefahr quält uns bis heute.

Das Manhattan Project. Was einst das größte Geheimnis der größten Supermacht war, ist heute ein Begriff, den fast jeder kennt. Hinter dem Codenamen verbarg sich die Entwicklung der ersten Atombombe. "Wir bauen sie", ordnete der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt an und folgte damit der Empfehlung seiner wissenschaftlichen Berater. Der Startschuss für die geheime Mission fiel vor 80 Jahren, im August 1942. Damit begann jene Phase, in welcher sich die Menschheit quasi per Knopfdruck selbst ausradieren kann. Eine Phase, deren ...