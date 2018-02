"Oscars der Panda-Welt" an Tiergarten Schönbrunn vergeben

Die Pandas in Schönbrunn locken nicht nur zahlreiche Besucher in den Wiener Tiergarten, sie sind nun auch international ausgezeichnet worden. Der Zoo hat Donnerstagabend in Berlin in zwei Kategorien bei den "Oscars der Panda-Welt" gewonnen. In der Kategorie "Panda-Persönlichkeit des Jahres" hat das Weibchen Yang Yang, das gerade Zwillinge aufzieht, sogar Gold geholt, gab der Tiergarten bekannt.

SN/APA(TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/STAHL Die Pandas bedanken sich für die Preise