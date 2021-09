Pater Johannes Pausch: "Mehr Wertschätzung spart 50 Prozent der Heilungskosten"

Psychotherapeut und Pater Johannes Pausch erzählt, warum eine Mark, investiert in Nägel, eine zentrale Investition in sein Leben war - und wie mittels Wertschätzung und Solidarität auch die Corona- und die Klimakrise besser zu bewältigen sind. Am Dienstag spricht er darüber auch live im SN-Saal.

SN/neumayr/leopold Johannes Pausch betont, dass Wertschätzung eine heilende Wirkung hat und wie Medizin wirke.