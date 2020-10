"Patienten ins Boot holen": Wie Arztgespräche verlaufen sollten

Im Fachjargon spricht man von partizipativer Entscheidungsfindung: Das sollte das Ziel eines Gesprächs zwischen Arzt und Patient sein. In der Praxis lässt sich das nicht immer leicht umsetzen.

Das Leben ist ein Abwägen von Möglichkeiten. Nicht immer, aber in vielen Situationen kann man bewusst Entscheidungen treffen, A oder B wählen. Genau darüber machte sich Josef Niebauer, Leiter der Sportmedizin am Uniklinikum Salzburg, Gedanken, als er gemeinsam mit anderen führenden Experten eine neue Leitlinie für Sportkardiologie und körperliche Bewegung bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen schrieb. Ein zentraler Aspekt in seinem Vorschlag: das Konzept des "shared decision making" (zu Deutsch: partizipative Entscheidungsfindung).

"Es geht darum, Patienten bei einer Entscheidung ...