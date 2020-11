Patienten-Schulung gegen Prostatakrebs online

Die Krebshilfe und Urologen wollen Männer in Coronakrise via Internet erreichen.

Am Europäischen Prostatakrebs-Awareness-Tag am Dienstag ist eine Aufklärungsinitiative rund um die bei Männern häufigste Krebserkrankung gestartet, in der Coronakrise zwangsläufig im Internet. Die "Patienten-Schulung Prostatakrebs" erklärt in sechs Filmen Diagnose-Verfahren, Therapie-Optionen, die Behandlung möglicher Nebenwirkungen und die psychoonkologische Unterstützung.

Die Österreichische Krebshilfe, die Österreichischen Gesellschaft für Urologie und der Berufsverband der Österreichischen Urologen klären seit 2015 mit eigenen Aktionen über die Erkrankung auf. 2020 mussten alle Aktivitäten ins Netz verlegt werden: "Zu unserem Früherkennungs-Schwerpunkt im April waren wir mitten im 1. Lockdown", sagte Krebshilfe-Präsident Paul Sevelda. "Und auch jetzt, bei unserem Patienten-Schwerpunkt im November, befinden wir uns wieder im Lockdown." Die Zielgruppe Männer müsse trotzdem erreicht werden, daher werden alle Aktivitäten rund um die Männergesundheit online und auf sozialen Medien ausgespielt.

Männliche Patienten seien generell zurückhaltender als Frauen, wenn es darum geht, sich um ihre Gesundheit zu kümmern oder Unterstützungsangebote anzunehmen. Laut Krebshilfe wird von den jährlich rund 22.000 Beratungsgesprächen mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen nur ein Drittel mit Männern geführt. Gemeinsam nach Lösungen zu suchen wäre aber wichtig, und die Informationsbeschaffung sei ein wichtiger Schritt im Umgang mit der Erkrankung.

"Wenn die Krebserkrankung die intimste Körperregion des Mannes betrifft, fällt der offene Umgang damit noch viel schwerer", sagte Krebshilfe-Geschäftsführerin Martina Löwe. "In kurzen Filmen informieren wir daher über alle Themen zum Prostatakrebs und sprechen dabei auch sensible Bereiche wie Inkontinenz und Impotenz als mögliche Nebenwirkungen an." Die Initiative solle mehr Männer erreichen und ihnen Mut machen, sich mit dem Facharzt oder der Krebshilfe auszutauschen, betonten Karl Dorfinger, Präsident des Berufsverbands Österreichs Urologen, und Wolfgang Horninger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Urologie.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebsart beim Mann. In Österreich gibt es jährlich rund 5.700 Neuerkrankungen und mehr als 1.200 Todesfälle.

Quelle: APA