Patientenverfügung: Neos stellen Anfrage an den Minister

Der SN-Artikel zu der Frage, welche Wirkung Patientenverfügungen haben, hat zu zahlreichen Reaktionen geführt.

Die im SN-Artikel (Mittwochs-Ausgabe) berichteten Fakten, dass Patientenverfügungen eine Bringschuld sind, und dass es weiterhin nicht möglich ist, sie in der Elektronischen Gesundheitsakte abzurufen, hat zu Reaktionen aus Politik und Medizin geführt.

So bringen die Neos dazu eine parlamentarische Anfrage an Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ein: Sie wollen unter anderem erfahren, wie viele Personen eine Patientenverfügung errichtet bzw. erneuert bzw. auch widerrufen haben. Außerdem wollen sie wissen, wie viele Personen bei den Patientenanwaltschaften Beschwerde eingereicht haben, weil ihre Verfügungen nicht beachtet wurden. Neos-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler betont, dass Patientenverfügungen nach wie vor sehr kompliziert seien: "Wichtig wäre es jedenfalls, Patienten besser zu kommunizieren, was mit einer solchen Verfügung erreicht werden kann und welche Einschränkungen diese hat." Zudem sollte, werde hier die Rechtslage - etwa in Richtung einer Holschuld - nachgeschärft, ebenso beachtet werden, dass "die Haftungspflichten der Ärzte und der Patientenwunsch nicht im Widerspruch zueinander stehen", sagt Fiedler.

Weiters fordert auch die Österreichische Gesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI), dass "ein einheitliches Register, in dem Patient*innenverfügungen unkompliziert nachgesehen werden könnten, eine große Entlastung und Entscheidungshilfe" für Ärzte wäre. Zudem betont die Gesellschaft, deren Präsident Walter Hasibeder (Primar Krankenhaus Zams) ist, dass, auch ohne das Vorliegen eine Patientenverfügung "bei fehlender Indikation/Therapieziel oder bei Ablehnung einer Behandlung durch den/die Patient*in jederzeit eine Behandlung nicht begonnen bzw. wieder abgebrochen werden darf und muss und das nichts mit Mord zu tun hat".

Vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) wird weiters darauf verwiesen, dass dieser schon 2009, also vor 14 Jahren, mehrfach die damalige Gesundheitsministerin hingewiesen habe, dass das 2006 in Kraft getretene Patientenverfügungsgesetz nur dann wirksam sei, wenn es eine Abfrageverpflichtung für Spitäler und Ärzte beinhalte: "Eine entsprechende Regelung ist daher unumgänglich", mahnte der damalige ÖRAK-Präsident Gerhard Benn-Ibler.